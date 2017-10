Salonul de Carte Bookfest la Braşov

Salonul de Carte Bookfest aduce, la Braşov, în perioada 19 - 22 octombrie, peste 10.000 de volume, lansări de carte şi diverse manifestări culturale. Ca şi în anul precedent, evenimentul va avea loc la Aula Universităţii Transilvania (Strada Iuliu Maniu 41A),. Programul de vizitare este zilnic între orele 10.00-20.00 iar intrarea publicului va fi liberă.

România are cea mai mică piaţă de carte din Uniunea Europeană, fiind la jumătatea celei din Bulgaria şi de trei ori mai redusă comparativ cu piaţa de carte din Ungaria, a declarat directorul executiv al Asociaţiei Editorilor din România, Mihai Mitrică.

Potrivit decanului Facultăţii de Litere a Universităţii „Transilvania”, Adrian Lăcătuş, Salonul de Carte Bookfest reprezintă „o ocazie extraordinară” pentru tinerii din Braşov de a se întâlni cu cei mai importanţi autori români.

„Consider că pentru tinerii din Braşov, elevi şi studenţi, organizarea Salonului de Carte Bookfest ajuns la a treia ediţie este o ocazie extraordinară de a se întâlni cu cei mai importanţi autori români în plină forţă creatoare. Ediţia din acest an a crescut faţă de cea de anul trecut pe care tot noi am găzduit-o în Aula Universităţii Transilvania, ca număr de autori invitaţi, ca număr de cărţi lansate, şi vine pentru noi foarte natural în completarea întâlnirilor pe care le organizăm cu scriitori contemporani pentru studenţii şi publicul nostru. De la început am dorit să fim parteneri ai Bookfest, considerând că Universitatea 'Transilvania este în centrul oraşului, iar acest eveniment al cărţii trebuie să fie în centrul oraşului şi, astfel, să ne unim forţele pentru a aduce cartea şi dezbaterea din jurul cărţii cât mai aproape de tineri”, a precizat decanul Facultăţii de Litere a Universităţii „Transilvania”.

Printre invitaţii Salonului de Carte Bookfest se află: Mircea Cărtărescu, Gabriel Liiceanu, Radu Paraschivescu, Vintilă Mihăilescu, Mihai Buzea, Tatiana Niculescu, Ioana Nicolaie, Andrei Crăciun, Andrei Cornea, Iulian Tănase, Florin Iaru.

La Bookfest vor fi prezente cu standuri unele dintre cele mai importante edituri din ţară.

Salonul de Carte Bookfest Braşov este organizat de Asociaţia Editorilor din România, sub egida Federaţiei Editorilor din România.