Selfie69 va fi prezentat la Montréal

Cea mai aşteptată comedie românească a anului, "#Selfie69", regizată de Cristina Iacob, a fost selectată să participe la prestigiosul Festival des Films du Monde de Montréal.

De 39 de ani, elita cinematografică din Canada celebrează cele mai bune lungmetraje din întreaga lume. "#Selfie69"va avea trei proiecţii în cadrul festivalului, în secţiunea Focus on World Cinema, în datele de 2, 3 şi 4 septembrie, odată cu prima avanpremieră a filmului în România.

Comedia românească plină de adrenalină şi de sex-appeal se va afla într-o companie selectă în minunatul oraş simbol Quebec, în perioada 25 august - 5 septembrie, având privilegiul să fie urmărită alături de cele mai apreciate pelicule din 2016 din zeci de ţări.

”Thank you so much Canada! Merci beaucoup, Montréal! Este onorant să reprezentăm România la unul dintre cele mai importate festivaluri de fim din lume”, spune regizoarea Cristina Iacob. ”Toţi cei din echipa #selfie69 suntem foarte bucuroşi pentru faptul că filmul poate fi văzut simultan în ambele teritorii, în România şi Canada, şi sperăm să putem demonstra că românii sunt deopotrivă campioni la iubire, acţiune şi comedie!”, continuă Cristina.

”Fiind însă în plină campanie de lansare a filmului, am decis să rămânem cu toţii aici, pentru publicul de acasă, care ne aşteaptă să mergem în ţară cu #selfie69. Pentru noi este o mare bucurie selecţia de la Montréal, dar rămâne pe locul al doilea ca prioritate”, spune regizoarea Cristina Iacob.

De la începutul lunii septembrie vor avea loc spectacolele de avanpremieră a filmului în mai multe oraşe, unde o parte din echipa #selfie69 va fi prezentă alături de spectatori.

”Am citit pe site-ul oficial că la Montréal vor fi prezenţi actori legendari precum Isabelle Adjani sau Willem Dafoe”, spune Olimpia Melinte. ”Vă daţi seama ce fericiţi am fi, şi eu şi colegii mei, dacă am prinde câte un selfie cu fiecare dintre ei! Dar am ales să rămânem cu toţii aici, cu publicul nostru din România, pe care abia aşteptăm să îi întâlnim la avanpremierele din ţară. Vă pupăm de 69 de ori şi vă aşteptăm la cinema!”