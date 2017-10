Statuile lui Eminescu şi Micle, dezvelite în Botoşani

Două statui, ale lui Mihai Eminescu şi Veronica Micle, au fost dezvelite, azi, pe malul lacului Loeşti din comuna Mihai Eminescu din judeţul Botoşani.

Statuile au fost realizate de artistul sucevean Ionel Crâşmari, la iniţiativa unui om de afaceri din Botoşani, care şi-a dorit ca în acest mod să îi aducă un omagiu marelui poet. Proprietarul iazului şi al terenurilor riverane, Dumitru Zmău, susţine că deţine scrisori ale membrilor familiei Eminovici din care reiese că Mihai Eminescu şi-a petrecut copilăria în perimetrul lacului Loeşti. "Eminescu a trăit în acest areal, a vizitat aceste locuri. Tot ce am făcut aici este din banii mei. Nu am făcut un preţ, pentru că Eminescu merită totul. Eminescu este al nostru, al tuturor. Dacă putem să îl cinstim, trebuie să îl cinstim în fiecare zi şi vreau ca prin ceea ce am construit aici să educăm tânăra generaţie", a afirmat Dumitru Zmău, care deţine lacul Loeşti şi terenurile din vecinătate.

Artistul, în vârstă de 27 de ani, susţine că lucrarea este cea mai reprezentativă pentru cariera sa artistică. "A fost o muncă grea. Am avut foarte puţin timp la dispoziţie. Din punct de vedere sentimental, este cea mai valoroasă lucrare a mea. Este foarte importantă pentru mine. Este un start, este prima lucrare făcută în afara judeţului Suceava", a afirmat Ionel Crâşmari. Statuile lui Eminescu şi Micle, care au fost sfinţite de un sobor de preoţi, vor putea fi vizitate de orice persoană, accesul la monument fiind gratuit.