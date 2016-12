Un obicei profesional

Mă uit la ceas: mai e un minut. Lângă intrarea pe scenă, colegii instrumentişti, strânşi în grupuri mici, discută de una, de alta. Îl caut cu ochii pe Dănuţ, concertmaestrul de la filarmonica noastră. Îl zăresc şi mă apropii de el. După ce încheie discuţia, se uită la mine şi-ntreabă dacă intrăm. Îi răspund afirmativ şi pornesc înspre scările ce duc la cabină, ca să-mi iau bagheta.

Aplauzele din sală sunt semnul că orchestra a pătruns pe scenă. Odată încetate acestea, aud tonul pentru acordaj preluat de oamenii ei şi mă grăbesc să ajung la uşa dintre hol şi scenă. Încetează acordajul şi se face linişte. Moment în care Grigore, responsabilul de scenă, îmi deschide uşa. Parcurg distanţa până la podium aruncând priviri în sală. Ajung la el, dau mâna cu concertmaestrul, după care mă aplec către public. Totul pare simplu şi firesc, însă pentru mine, ca dirijor, aceşti paşi sunt foarte importanţi. Încerc să fiu atent la orice detaliu, în concepţia mea, pregătirea actului muzical fiind şi ea componentă a concertului simfonic, în mod cert...

Toate acestea am început să le-nţeleg după ce am ascultat la radio un interviu cu marele Celibidache, acum vreo douăzeci de ani. Când am absolvit Conservatorul din Cluj-Napoca şi făceam primii paşi ca artist instrumentist. El, faimosul dirijor, rostind o frază ce mi s-a întipărit în minte: „se întâmplă când se întâmplă pentru că nu se întâmplă întotdeauna“. Dragostea mea pentru muzică şi actul creator, unic în felul său, împreună cu aceste vorbe ale maestrului m-au împins să dau o nouă admitere la Conservator. Ca să studiez dirijatul, chiar cu un fost student al lui Sergiu Celibidache. Binecunoscutul şi preţuitul nostru Petru Sbârcea. Anii de facultate trecând cu mine mereu preocupat să descifrez acea frază din interviu...

Spuneam că, în liniştea de după acordaj, mai zăbovesc câteva secunde înainte de a intra pe scenă. Pare o superstiţie sau un tabiet, dar nu e. Căci în intervalul acela mă simt un norocos fiindcă pot dărui publicului ceva ieşit din tiparele tradiţionalului. Pentru mine neexistând acea tradiţie în spatele căreia se ascund unii dirijori şi instrumentişti când nu pot explica de ce fac ceea ce fac. Îmi amintesc, în context, de o repetiţie cu aria „Addio del passato“, din „Traviata“, de Verdi. Ce are în introducere un solo de vioară. Am observat imediat că, în partitură, era scris, negru pe alb, doi soli. Adică, două viori solo şi nu una, cum auzeam. Am întrerupt şi-am cerut să se cânte ca în materialul de pe pupitre, tipărit la Casa Ricordi, din Milano, după manuscrisul original al compozitorului. Mi s-a replicat că ar fi o prostie, deoarece, prin tradiţie, se foloseşte doar o vioară. Nu am cedat, stăruind a se face precum a vrut autorul. Întrucât, dacă acel solo s-ar cânta la o singură vioară, recitativul în proză al solistei vocale, suprapus instrumentului, îşi pierde mesajul, publicul fiind atras, preponderent, de sunetul melodios al viorii. Concluzia fiind că, dacă dorim să trăim prin muzică, trebuie să contribuim la existenţa ei. Nu s-o reproducem şablonard şi nesemnificativ, ci să transmitem, niciodată la fel, stări emoţionale cât mai profunde. Consider că trăim ceva când facem ceva. Iar acest ceva e rezultatul unui trecut ce, prin prezent, e o punte spre viitor şi eternitate...

ŞTEFAN ATTILA NOVAK