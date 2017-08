Un om inimos, artist virtuoz

Eram la Paris când am aflat dureroasa veste a morţii lui Corneliu Stroe. E drept că după operaţia de cord suferită cu câţiva ani în urmă, vivacele percuţionist de la malul mării trăia sub ameninţarea unui infarct fatal. Dar îşi menţinuse comportamentul plin de vitalitate, exuberanţa, entuziasmul, proiectele artistice, jovialitatea şi generozitatea dintotdeauna. Îşi risipea energiile oferindu-le spectatorilor inepuizabile „focuri de atificii“, pe care ştia să le extragă şi să le modeleze, cu măiestrie proprie, din arsenalul luxuriant al percuţiei. Aşa l-am revăzut pe scenă în ultimul nostru turneu comun, organizat în 2014, în Spania, de profesoara universitară Cătălina Iliescu Gheorghiu, mare admiratoare a lui. Pe lângă strălucitele concerte al formaţiei conduse de el, Balcanamera, ce i-au contaminat pe spectatorii iberici cu ritmuri dobrogene, am retrăit atunci bucuria unor improvizaţii ad-hoc de jazz şi poezie, realizate în ambianţa de elită a Universităţii Alicante: texte extrase din volumul meu de poeme „Jazzografias para domar las saxofonistas“, rostite de mine şi „comentate“ spontan de Cornel, la percuţie, şi Liviu Mărculescu, la trombon şi duduk.

Primele colaborări personale de acest fel le avusesem încă de prin anii ‘80, în cadrul unor reuniuni de jazzişti şi literaţi puse în scenă la Constanţa de Harry Tavitian. În fapt, notoriul pianist reuşise să lanseze, în apăsătoarea atmosferă culturală instaurată în iulie 1971, o surprinzătoare formaţie de factură avangardistă, numită Creativ. Ce avea să dea întreaga măsură a valorii sale odată cu cooptarea bateristului Corneliu Stroe, în 1981. Tavitian intuind potenţialul muzical al concitadinului său. În scurt timp, tandemul lor a devenit nucleul forte al unor remarcabile experimente de gen, pe care puţini le-ar fi crezut posibile în România acelor vremuri. Cât a activat în acest grup, Cornel a jucat un rol crucial în ascensiunea lui (fie şi numai în formula de duo), prin felul unic de a redimensiona funcţia ritmică, de a-i conferi strălucire şi savoare, forţă şi supleţe, ca şi prin abilitatea de a suplini adeseori absenţa basului. Îi va rămâne numele asociat pentru eternitate primelor două albume româneşti de jazz avangardist apărute în Occident, „Horizons“ şi „Transylvanian Suite“, editate la Londra, cumva miraculos în acea epocă dâmboviţeană totalitară...

Stroe era un jazzman înnăscut, improvizator abil. Se lansa tot timpul în solouri vulcanice generatoare de ovaţii. Expresivitatea de care da dovadă surclasa constant platitudinea şi convenţionalismul, formulele comune şi monotonia. Purta în sânge codul măsurilor asimetrice ale ritmurilor ancestral-româneşti, reuşind să le compatibilizeze, cât se poate de natural, cu estetica libertară a genului.

În pofida oricăror vicisitudini, a dăruit celor din jur încântare şi speranţă. Sfidând riscant prohibiţia comunistă a „relaţiilor cu străinii“, de pildă, a adăpostit în micul său apartament din cartierul Tomis instrumentişti occidentali veniţi în ţara noastră să cânte cu Creativ, singurul grup autohton funcţional în sfera jazzului post-free. De când l-am cunoscut, la festivalul sibian, în 1981, unde a debutat eclatant, fiecare comunicare cu el îmi însenina mintea prin râsul său sincer şi umorul nelipsit. Încât aş zice în final că peisajul jazzistic şi uman de la noi pierde o sursă de energii pozitive. Corneliu Stroe arzând pentru muzică şi oameni, până la capăt...

VIRGIL MIHAIU