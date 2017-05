„Vă (mai) place Brahms?“,...

...întrebară şi doljenii, din motiv omagial, la filarmonica lor, în april. Şi, ca să afle răspuns, pe afiş frumos l-au pus doar pe susnumit. Doi oaspeţi de soi dând sprijin, vioi, la nobila treabă. Garanţie certă la izbânda ei. Niciun pic n-am pregetat, la Craiova am plecat şi deloc n-am regretat...

Am regăsit aceeaşi orchestră tenace. Dornică mereu să bucure sala. Să o mulţumească şi s-o cucerească. I-am reîntâlnit cu emoţie şi satisfacţie mare pe Croitoru şi Postăvaru. Muzicieni de elită ai ţării, în acest moment. Radu-i dirijor dintr-ăi redutabili. Suie la pupitru făr-a fi timid. Stăpâneşte scena cu mână de fier, făr-a fi rigid. Muzica, la dânsu’, răsună solid. Florin, nu mai zic. Face din nimic o bijuterie. În Bănie, iară, după un deceniu, s-a-ntrecut pe sine întru măiestrie. Şi a dăruit multă bucurie. Trăirea din el răzbate şi cântarea-i nu s-abate pân’ ce-n suflete nu intră, ca-n vraja ei să le prindă. Chiar l-a onorat pe neamţ prin felu-n care-a interpretat concertul în re major. Iscusit, pregnant, elegant şi strălucit. Cetera lui minunată fiind parcă fermecată. Arcuşu’, neobosit, umblând bine mânuit. Categoric inspirat, Radu i-a alăturat tot un opus în re, de asemeni renumit: serenada nr.1. Parcă mai dulce, melodioasă şi fascinantă. Redată echilibrat, curgător şi nuanţat, splendoare s-a arătat şi viu am aplaudat. Constatând încă o dat’ că Brahms place, meritat, prin ceea ce a creat, pe termen nelimitat. C-aşa-i când există har real şi îmbelşugat...