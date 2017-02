Vânzări record de bilete la „Festivalul Enescu 2017“

Printre evenimentele „Festivalului Enescu 2017“ pentru care biletele puse astăzi în vânzare s-au epuizat într-un timp record se numără trei concerte din cadrul seriei Mari Orchestre ale Lumii, 11 concerte din cadrul seriei Recitaluri şi Concerte Camerale şi trei concerte din cadrul seriei Concertele de la Miezul Nopţii.

Biletele pentru recitalurile unor superstaruri ale muzicii clasice precum pianistul Lang Lang (foto), tenorul Jonas Kaufmann şi Anoushka Shankar, prezente în premieră în Festivalul Enescu, s-au epuizat la doar câteva secunde de la punerea în vânzare. De asemenea, biletele pentru recitalurile Leonidas Kavakos, Gautier Capugon şi Maxim Vengerov s-au epuizat în scurt timp de la punerea în vânzare. Recorduri a înregistrat şi vânzarea de bilete pentru concertele camerale susţinute de Academy of Saint Martin in the Fields, Arpegiata Ensemble şi Philharmonia London.

Din cadrul seriei Concertele de la Miezul Nopţii, cel mai repede s-au epuizat biletele pentru concertele Jordi Savall, Misha Maisky şi Giuliano Carmignola.

Concertele-vedetă de la Sala Palatului, din cadrul seriei Mari Orchestre ale Lumii au fost cele susţinute de Filarmonica della Scala, alături de David Garrett, Royal Philharmonic London, cu Martha Argerich solistă şi Israel Philharmonic Orchestra alături de Khatia Buniatishvili. Biletele pentru acestea s-au epuizat în 10 minute de la punerea în vânzare.