Vernisajul expoziţiei „Percepţii“ de Ana Ştefania Andronic

Miercuri, 1 martie 2017, ora 19.00, la Librăria Cărtureşti Verona din Bucureşti (Str. Pictor Arthur Verona, nr. 13-15), are loc vernisajul expoziţiei de grafică de şevalet, „Percepţii“ a Anei Ştefania Andronic (BUZU) – o expoziţie de „meditaţie şi revelaţie“.

Vor fi prezenţi artişti plastici, critici de artă, istorici, personalităţi ale vieţii cultural-artistice, scriitori, jurnalişti.

Evenimentul este realizat cu sprijinul Fundaţiei Aleg.RO şi al Agenţiei de presă AMOS NEWS.

Membră din 2014 a Uniunii Artiştilor Plastici, Ana Ştefania Andronic BUZU a urmat cursurile de grafică de la Liceul de Artă „Nicolae Tonitza“ şi Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti – Facultatea de Arte Plastice, unde l-a avut îndrumător pe Mircia Dumitrescu. A ales secţia de Grafică, pentru că era fan al desenelor animate încă de pe băncile „elementarei“ şi a descoperit în profesorul Mircia Dumitrescu un îndrumător plin de înţelegere pentru „fandacsiile“ discipolilor săi.

Din 2010 până în prezent a fost protagonista mai multor expoziţii personale (de artă digitală, de design vestimentar, de artă decorativă) la Galeriile Sofitel (2009), Palatul Parlamentului (2011), Cercul Militar Naţional (2010), Helios – Timişoara (2012-2013), Chrom – Bochum, Germania (lucrările de dimensiuni ample, prezentate în variantă UV au făcut obiectul unui experiment artistic pe care l-a prezentat în premieră publicului european, 2013), Imbold – Bucureşti (2013), Grand – Hotel Marriott (2014), Biblioteca Naţională a României (2014) ş.a. Dintre expoziţiile de grup la care a fost prezentă cu lucrări, amintim: Animafilm Bucuresti (cu lucrări de animaţie, 1996), Galeria ARTEXPO – TNB (2004), Cercul Militar Naţional (Expozitie concurs „Marinaî“ – Premiul II, 2010 şi Premiul I, 2011), Muzeul de Istorie – Târgovişte (2010), AVANPREMIERE – Fashion and Life Style Festival, „Parada marilor branduri de modă“ (Club The ARK, 2010) ş.a.

A participat cu lucrări la Bienale din Bucureşti, Arad, Târgovişte, Timişoara şi Buzău, precum şi la alte expoziţii de grup, printre care, în 2014, la Salonul Temeiuri – Salonul de Grafică al UAP. Tot în 2014 a participat, prin Galeria Senso, la Târgul de Artă Contemporană de la Ruhr – Contemporary Art Ruhr, Essen, Germania, unde a revenit şi în 2015, an în care a participat şi la Târgul Art Safari din Bucureşti. A expus din nou aici şi în 2016 şi tot în acest an a fost prezentă la Salonul Temeiuri – Salonul de Grafică al UAP, precum şi la Concursul Internaţional de creaţie plastico-lirică eminesciană, ediţia a VI-a de la Iaşi. În sepembrie 2016, i-a fost selecţionată o lucrare pentru evenimentul ARTE in BUCURESTI cu tema IN- VARIABIL, ediţia a-VII-a. Tot în 2016 a lansat o carte de colorat pentru adulţi, „IMAGINARIUM“.

A realizat o serie de lucrări de artă decorativă pentru sedii de instituţii şi pentru primul Cine-Cafe (Senso).

Expoziţiile personale din ultimii şase ani precum şi participările la târguri internaţionale ale Anei Ştefania Andronic BUZU au investigat noi modalităţi de expresie în pictura figurativă, evoluând spre un decorativism complex, impregnat de simboluri şi sugestii grafice.