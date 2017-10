Comisarul european pentru buget crede că România se poate încadra în ţinta de deficit

Comisarul european pentru buget şi resurse umane, Gunther Oettinger, a declarat, joi, că există premise ca România să se încadreze în acest an şi în anul următor în ţinta de deficit de 3%.

„Suntem în contact foarte strâns noi, precum şi specialiştii şi reprezentanţi ai Guvernului şi cei de la Eurostat şi Comisia Europeană. Politica bugetară naţională este în sarcina Guvernului naţional şi în sarcina politicienilor naţionali. Baza pe care o are România este în continuare una relativ bună, aveţi un grad de îndatorare, pe ansamblu, relativ bun şi o dezvoltare, o creştere economică relativ bună. Este recomandarea noastră de a vă încadra în 3% şi consider că, atât pentru acest an, cât şi pentru anul următor, există premise ca România să se încadreze în această ţintă de 3%", a spus Oettinger, citat de Agerpres, după o întâlnire la Parlament cu membrii comisiilor parlamentare reunite pentru afaceri europene şi pentru buget, finanţe, bănci.

Oettinger a adăugat ca se pregăteşte cadrul financiar al Europei pentru următorul deceniu, o Europă cu 27 de state membre.

„Bugetul european este de o importanţă foarte mare pentru România pentru că, în special în chestiuni ce privesc infrastructura, relevanţa este foarte mare, mai ales pentru statele noi membre. În momentul de faţă, desfăşurăm o analiză critică a chestiunilor care trebuie derulate pe viitor atât în contextul politicii agrare comune, cât şi în politica de coeziune, precum şi în cercetare. Opiniile şi propunerile care au venit din comisiile reunite aici au fost foarte utile”, a declarat Oettinger.

Potrivit acestuia, bugetul european se ridică la 150 miliarde de euro „şi trebuie să vedem cum vom reuşi să acoperim gaura care se va naşte în urma părăsirii de către prietenii noştri britanici a UE”.