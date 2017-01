9% din PIB nevoie de finanţare

Prezent la Viena, la „The Central Eastern European Forum“, Liviu Voinea, viceguvernatorul Băncii Naţionale a României, a estimat la 9% din PIB nevoia de finanţare a ţării noastre în acest an, nivel sustenabil.

Potrivit lui Voinea, factorii externi reprezintă un risc la adresa stabilităţii financiare. „Noi creştem cu circa 5% pe an, cel puţin anul trecut, ceea ce este peste potenţial, dar nu este nesustenabil. Vedem doar o deteriorare moderată pe deficitul de cont curent, în termeni de procent din PIB, pentru 2016 probabil terminăm anul cu 2% din PIB, dublu faţă de anul anterior, dar, faţă de 13%, în periaoda pre-criză, nu e comparaţie. În termeni de inflaţie, avem una negativă cu ajutorul nivelului scăzut al TVA. Nu avem deflaţie, deficitul bugetar a fost de sub 3% din PIB anul trecut, iar noul guvern s-a angajat să îl păstreze la fel pentru acest an. Datoria publică este 38% din PIB. Deci, per total, este o bună imagine macroeconomică şi trebuie să fim atenţi şi să încercăm să contracarăm factorii externi. Nevoia de finanţare este probabil în jur de 9% din PIB în acest an, deci este sustenabil“, a spus Voinea, citat de Agerpres.