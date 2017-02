BNR estimează creştere economică de 4-5%

Banca Naţională a României (BNR) prognozează pentru acest an o creştere economică între 4% şi 5%.

„Prognoza din modelul nostru este confidenţială, nu o spunem, dar este undeva între 4 şi 5%. Nu are relevanţă cu construcţia bugetară, nu le puneţi în contrapartidă, ca să ne mai creăm o problemă în societate! Este o prognoză legată de modelul nostru macroeconomic. (...) Şi noi am greşit cu prognoza de inflaţie de un an şi jumătate, în sensul că inflaţia a fost mult mai mică. Nu cred că sunt foarte mulţi analişti încrezători în prognozele noastre când greşeşti. Aşa sunt prognozele. Lucrăm în economie de piaţă şi avem foarte mulţi factori“, a spus guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Construcţia proiectului de buget pe anul 2017 are la bază o creştere economică de 5,2%, un deficit bugetar (cash) estimat la 2,96% din PIB şi o inflaţie medie anuală de 1,4%.