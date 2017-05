Cea mai bună situaţie macroeconomică, cele mai mari riscuri

Invitat la „Forumul Pieţei Financiare” organizat de Asociaţia Română a Băncilor, Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a spus că nu a văzut niciodată în 27 de ani o situaţie macroeconomică mai bună în România, dar, dublată de cele mai mari riscuri.

„În cariera într-adevăr cam lungă pe care o am în această poziţie nu am văzut niciodată, dar absolut niciodată în 27 de ani, o situaţie macroeconomică mai bună, dar la fel de adevărat că nu am văzut riscuri mai mari. Nu este o contradicţie, nu este un conflict. Când ajungi aşa mai sus, ca să folosesc o metaforă, riscul unei căderi este mai mare şi efectele sunt mai mari. Cu alte cuvinte noi trebuie să continuăm, că nu o să stagnăm de frica riscurilor, să ne asumăm riscuri în condiţii de prudenţă mai mare. Nici acest lucru nu este un mesaj contradictoriu“, a declarat Isărescu, citat de Agerpres.

El a adăugat că, din punctul de vedere al mai multor indicatori, se poate vorbi de un restart al creditării.

Guvernatorul le-a transmis bancherilor că trebuie să-şi recâştige credibilitatea după câţiva ani în care ea s-a erodat. El a cerut băncilor să le explice mai bine clienţilor că nu au fost ajutate cu bani publici pentru că, altfel, nu ies din „muţenia“ care dă sentimentul de vinovăţie. Conform şefului BNR, solvabilitatea băncilor este mare, de aproximativ 18%, faţă de minimum obligatoriu de 11-12%.