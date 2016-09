Cifre de la buget

În primele opt luni ale anului 2016, încasările ANAF la bugetul statului au ajuns la 132,4 miliarde de lei, a declarat luni premierul Dacian Cioloş, în plenul Camerelor reunite ale Parlamentului.

„Nivelul de colectare a veniturilor a crescut cu 1,6 miliarde lei faţă de perioada similară a anului trecut, o creştere cu 1,2%, în condiţiile măsurilor de relaxare fiscală, în primul rând a reducerii cotelor de impunere a TVA. Datoria publică a României se situează, cu toate acestea, la un nivel sustenabil, de 38,2%, mult sub nivelul maxim admis de Tratatul de la Maastricht - de 60%. Datoria guvernamentală estimată pentru 2016 este 39,1%. Deficitul bugetar după primele şapte luni ale anului este în continuare la o valoare redusă de 0,23% din PIB sau de 1,73 miliarde lei, dar acest deficit va creşte pe măsură ce vor creşte şi cheltuielile, mai ales cheltuielile cu investiţiile, spre sfârşitul acestui an. Datorită creşterii economice şi a colectării conform planului pe care ni l-am făcut, am putut să orientăm peste 2 miliarde de lei spre educaţie şi spre sănătate, cu precădere pentru a echilibra nivelul salariilor în aceste sectoare”, a spus premierul.