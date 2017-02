CNAIR contestă prejudiciul din contractul cu Bechtel

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a formulat o plângere prealabilă la Ministerul Finanţelor Publice împotriva raportului din decembrie 2016 prin care se solicită recuperarea unui prejudiciu de 525,89 milioane de euro din contractul cu Bechtel.

CNAIR a solicitat instanţei suspendarea dispoziţiei obligatorii. Până în prezent, CNAIR nu a primit încă un răspuns la plângerea prealabilă împotriva Raportului şi nici Instanţa de judecată nu s-a pronunţat în ce priveşte solicitarea de suspendare a dispoziţiei. Prin urmare, după epuizarea tuturor căilor de atac, Compania va acţiona în funcţie de soluţia dată de instanţa de judecată, a anunţat CNAIR într-un comunicat de presă.

CNAIR va formula, în termenul legal, contestaţie la executare şi va solicita suspendarea provizorie a somaţiei ANAF în faţa instanţelor judecătoreşti.

În raportul întocmit de Inspecţia economico – financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sunt identificaţi ca responsabili toţi foştii directori generali ai companiei care erau în funcţie începând cu momentul încheierii contractului cu Bechtel şi până la momentul încetării acestuia.

„CNAIR SA, ca persoană juridică, nu are vreo responsabilitate separată de persoanele responsabile antemenţionate, iar, în mod normal, nu poate acoperi aceste sume. Menţionăm că, în anul 2013, a fost întocmit un raport de către Corpul de Control al Primului – ministru, care are constatări similare din punct de vedere al sumelor, însă cu responsabilităţi diferite în sarcina mai multor entităţi publice. Prin urmare, unul dintre aspectele contestate Inspecţiei economico-financiare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, este că are constatări identice cu cele menţionate în raportul Corpului de control al Primului – ministru, precum şi că, în urma acelui control din 2013, a fost deschis un dosar penal şi că a trebuit să se aştepte soluţionarea acestuia, iar CNAIR SA se va constitui ca parte civilă pentru recuperarea prejudiciului, dacă este cazul“, precizează compania.