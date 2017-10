E nevoie de autostrăzi în toată ţara, nu numai de la Piteşti la Sibiu

Autostrăzile României trebuie să traverseze Munţii Carpaţi, dar nu doar de la nord la sud, ci şi de la est la vest, nefiind nevoie numai de autostrada Piteşti-Sibiu, ci şi de autostrada Iaşi-Târgu Mureş, potrivit guvernatorului Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

Într-un discurs susţinut cu ocazia evenimentului Ernst and Young România – 25 de ani, Isărescu a arătat că România are un necesar enorm de mare de infrastructură, iar asta este o problemă de investiţii publice, întotdeauna tăiate în perioade de recesiune, dar deseori şi în faza expansionistă. „Mai mult, fondurile europene, chiar atunci când au crescut, nu s-au alăturat investiţiilor publice, ci doar le-au înlocuit. Ne pregătim să sărbătorim 100 de ani de la Unire, dar, fără infrastructură, provinciile noastre istorice riscă să vadă discrepanţe crescute în viitor. Am vorbit de nevoia ca autostrăzile noastre să ajungă să treacă Munţii Carpaţi. Acum vreau să fiu mai clar şi precizez că aceasta nu înseamnă trecerea doar de la nord la sud, ci şi de la est la vest. Nu este nevoie doar de o autostradă Piteşti-Sibiu, ci şi de o autostradă Iaşi-Târgu Mureş. Acestea ar trebui să fie priorităţi pentru noi“, a declarat Isărescu.

Guvernatorul a identificat probleme mari şi în ceea ce priveşte forţe de muncă, menţionând că România are o rată de activitate redusă, cam 66%, faţă de o medie a Uniunii Europene de 73%, ceea ce dă impresia că avem resurse de forţă de muncă disponibile pentru a mări potenţialul de producţie. „Dar asta nu este chiar realitatea. Pe de o parte, din nou, lipseşte infrastructura care nu permite o mobilizare a resurselor disponibile. De exemplu, există insule de şomaj ridicat, cum ar fi în Vaslui, Botoşani, Mehedinţi, dar, din cauza lipsei de infrastructură, nu apar stimulentele pentru investiţii private în regiunile respective. Pe de altă parte, există o decuplare crescândă între calificările disponibile şi calificările forţei de muncă pe care le solicită piaţa muncii“, a spus Isărescu.

El a adăugat că experienţa sa relativ îndelungată în domeniul macroeconomic l-a convins de un adevăr esenţial, care i se părea relativ şi teoretic la începutul anilor ‘90: pentru dezvoltarea durabilă a unei ţări cu economie de piaţă, nu există substitut la politicile economice fundamental corecte, iar acestea nu sunt prociclice, ci anticiclice.

Potrivit acestuia, ataşamentul democraţiilor occidentale pentru politici economice contraciclice vine din experienţa amară a crizelor de dinaintea celui de Al doilea război mondial. Guvernele păstrează de obicei un sistem stabil de impozite pentru a da predictibilitate mediului de afaceri, astfel că, în recesiuni, nu reduc, de regulă, impozitele, iar cheltuielile guvernamentale sunt crescute în timpul recesiunilor, nu în timpul în care economia creşte cu rate înalte. În perioadele de avânt economic, guvernele se mulţumesc cu creşteri relativ mai mici, dar care permit acumularea de rezerve pentru a stimula economia în recesiune.