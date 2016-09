Firmele nu ies la pensie!

Secretarul de stat din Ministerul Finanţelor, Gabriel Biriş, coordonatorul Direcţiei Fiscalitate, şi-a asumat miercuri proiectul de modificare a Codului Fiscal, care a fost criticat de majoritatea opiniei publice, afirmând că este regretabil că proiectul a ajuns deja în presă.

„Oameni care nu prea au înţeles ce e în acel proiect au început să-l critice. Acel proiect este despre simplificare. (...) Propuneam, pentru prima dată în legislaţia noastră, o plafonare a bazei de calcul a contribuţiilor sociale, efectiv, pe suma tuturor veniturilor.El a apărat propunerea de a reduce la zero contribuţiile sociale datorate de către angajator şi de a majora, în schimb, nivelul datorat de către angajat”, a spus Gabriel Biriş, citat de ziare.com. După care oferă o justificare halucinantă a trecerii tuturor taxelor pe seama salariatului, angajatorul fiind scutit total: „Ştiţi vreo firmă care să se fi îmbolnăvit şi să se ducă la doctor? Ştiţi vreo firmă care la bătrâneţe să ia pensie? Trebuie să înţelegem un lucru: contribuţiile la sănătate şi la pensie nu sunt ale angajatorului, sunt ale angajatului”, a precizat secretarul de stat.

„Noi, datorită unei ipocrizii bine cultivate de-a lungul timpului, am împărţit contribuţiile parte pentru angajat - mai mici, şi parte pentru angajator - mai mari. A fost doar pentru a ascunde o realitate, şi anume cât de mare este costul muncii în România”, a spus Biriş, repetând că proiectul este menit să reaşeze pe baze normale sistemul de contribuţii: „Prin includerea sumelor datorate de angajator în salariul brut, efectul asupra angajatului era zero, adică avea acelaşi net, iar efectul asupra angajatorului era tot zero – adică acelaşi cost total. Doar că prin această restructurare se creează o bază unitară de aplicare a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale”, a insistat Biriş.

Totuşi, el a susţinut că măsurile propuse trebuia mai întâi explicate pentru a fi înţelese corect. „Nu era în planul nimănui să ascundă ceva, să vină cu de-astea, cu breaking news. Nu, planul era să finalizăm un proiect, ca odată finalizat să putem să îl explicăm şi apoi să ieşim public cu el. N-a fost să fie, din păcate”, a spus Biriş.

Secretarul de stat a mai spus că proiectul prevede şi corectarea problemelor actuale din relaţia Fiscului cu contribuabilii, criticând dur activitatea actuală a ANAF, instituţie aflată în subordinea Ministerului Finanţelor. „Am ajuns să luăm coduri de TVA firmelor pe motiv că nu i-am găsit la sediu, nu că au făcut fraude. (..) Ăsta-i rezultatul unei abordări sistemic greşite”, a mai spus Biriş.

Proiectul în discuţie prevede majorarea contribuţiilor de asigurări sociale (CAS) ale angajatului de la 10,5% la 21,7%, iar pentru sănătate (CASS) de la 5,5% la 8,9%. În schimb, angajatorii vor fi scutiţi de CAS şi de CASS. În plus, rata de taxare pentru PFA s-ar dubla. Pe de altă parte, proiectul îi obligă pe angajatori să majoreze salariile brute pentru a compensa creşterea contribuţiilor.

Ministrul Finanţelor, Anca Dragu, a respins, însă, proiectul de act normativ, fără a preciza dacă acesta a fost sau nu realizat în cadrul instituţiei. „Subliniem faptul că nu există un proiect de modificare a Codului fiscal asumat de Ministrul Finanţelor Publice care să includă majorări de taxe şi de impozite sau de contribuţii sociale obligatorii”, a spus ministrul. Ea a menţionat că doar „a cerut experţilor din minister „mai multe scenarii de calcul pentru simplificarea, debirocratizarea şi crearea unor condiţii mai bune pentru mediul de afaceri. Nu includem măsuri care să creeze poveri fiscale suplimentare pentru niciun tip de contribuabil, persoane juridice, fizice, persoane fizice autorizate sau cele cu activităţi independente”, a precizat ministrul.

„Informaţiile apărute în presă, potrivit cărora averile nejustificate de până la un milion de euro primesc o perioadă de graţie, respectiv până pe 31 martie 2017, nu reflectă o decizie a Ministerului Finanţelor Publice. Nu avem în vedere o asemenea măsură. Solicitarea mea a fost foarte clară: aceea de a găsi soluţii pentru simplificare şi debirocratizare. Am cerut experţilor din minister diferite analize pe varinte de simplificare. Nu există o decizie şi în niciun caz nu am cerut un scenariu în care să crească povara fiscală. Avem in vedere câteva măsuri de simplificare. În câteva zile vom posta pe site-ul ministerului proiectul pe care eu mi-l asum”, a mai spus ministrul Finanţelor Publice.