Gazele ruseşti sunt mai ieftine

Anul acesta am fost martorii unei premiere pe piaţa energetică românească: gazele naturale extrase din solul românesc au fost mai scumpe decât cele importate, deşi, anii trecuţi, gazele aduse din Federaţia Rusă aveau un preţ chiar şi de două ori mai mare.

Preţul petrolului a cunoscut un puternic declin în ultimii doi ani, ajungând de la 100-110 dolari pe baril în 2014, la sub 40 de dolari la începutul acestui an. Cum preţul gazelor îl urmează pe cel al petrolului, cu un decalaj de 6-9 luni, pe pieţele internaţionale s-a văzut o ieftinire masivă a „aurului albastru“.

La noi, preţul gazelor a avut însă o componentă foarte importantă, respectiv taxele plătite de producători către bugetul de stat, după ce Guvernul a pretins un impozit pentru veniturile suplimentare obţinute din liberalizarea pieţei, pentru un preţ de referinţă de 72 de lei pe MWh. Aşa că producătorii interni nu au putut micşora preţul sub acest prag.

În acelaşi timp, pe pieţele internaţionale, preţurile au coborât în această toamnă până la echivalentul a 68 de lei pe MWh. Aşa am ajuns să preferăm importurile de gaze. În primele zece luni ale acestui an, am adus în ţară de 8 ori mai multe gaze decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, după cum arată datele oficiale comunicate de Institutul Naţional de Statistică.

Importurile masive de gaze au ca efect şi scăderea producţiei interne. Potrivit datelor INS, în primele zece luni ale anului, cantitatea de gaze naturale extrasă din solul românesc a fost mai mică cu 14% faţă de anul trecut.

Romgaz, producătorul de gaze unde statul este acţionar majoritar, a fost cel mai puternic lovit, iar producţia sa a scăzut cu 26%.

În acest moment, gazele de import au o pondere de 30% din consumul naţional. Însă, România ar putea ajunge să importe chiar şi 40% din consumul naţional de gaze în această iarnă, întrucât preţul gazelor pe pieţele internaţionale va fi şi cu 20 de lei pe MWh mai mic decât cel al gazelor de producţie internă aflate în depozite, a declarat, în noiembrie, Niculae Havrileţ, preşedintele ANRE.

Potrivit unei hotărâri de guvern aprobate vara trecută, preţul gazelor plătit de populaţie este îngheţat la un nivel de 60 de lei pe MWh până la 1 aprilie 2017.

„De la 1 aprilie se desfiinţează sistemul de stabilire a preţului prin HG, iar ANRE va stabili o metodologie de formare a preţului pentru consumatorul casnic, în condiţii de liberalizare. Acest lucru înseamnă că un consumator de pe piaţă, indiferent dacă este casnic sau nu, va consuma un coş de gaze, unde intră gaze de import, gaze din producţia domestică curentă, precum şi gaze din depozite. Aceste trei surse formează un coş, care va fi în continuare gestionat de ANRE printr-o metodologie care va obliga furnizorii care alimentează piaţa casnică să asigure cel mai bun echilibru în sensul păstrării unui preţ cât mai mic“, a explicat preşedintele ANRE.

După 1 aprilie 2017, Guvernul nu va mai putea impune preţuri de vânzare a gazelor naturale, potrivit unei ordonante de urgenţă aprobate de Executiv în luna octombrie. Acest lucru înseamnă liberalizarea preţului la care producătorii interni livrează gazele.