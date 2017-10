Grecia poate ajuta România să atragă fonduri europene

Grecia are o puternică expertiză în accesarea fondurilor europene, după ce a atras aproape 90% din banii disponibili pentru infrastructură, şi poate ajuta România la acest capitol, a declarat, marţi, ambasadorul grec la Bucureşti, Vassilis Papadopoulos, în cadrul conferinţei „Investment and funding oportunities in Romania”.

„Experţii greci în accesarea de fonduri UE pot ajuta România în elaborarea dosarelor, având toată experienţa necesară în toate mecanismele europene. Absorbţia de fonduri europene, în special în sectorul infrastructurii, este semnificativ mai mare, apropiindu-se de 90%, în timp ce, în România, precum ştiţi, este încă o mare problemă”, a spus Papadopoulos, citat de Agerpres.

El remarcat că România şi-a redus considerabil dezechilibrele economice din 2008 încoace şi a realizat una dintre cele mai mari creşteri de PIB din Uniunea Europeană, anul trecut, iar, în 2017, a avut cea mai mare creştere dintre ţările europene.

La rândul său, Gerd Bommer, consilier comercial la Ambasada Austriei la Bucureşti, a arătat, în cadrul aceluiaşi eveniment, că România are o piaţă internă cu un potenţial foarte mare, care a trezit interesul investitorilor austrieci.

„Turismul este una dintre competenţele noastre de top, iar România poate dezvolta acest sector mult mai mult decât face acum. Sunt foarte multe oportunităţi. Este o ţară frumoasă, cu oameni primitori şi calzi. La capitolul infrastructură, nu s-a atins încă adevăratul potenţial. Sunt lansate multe licitaţii, dar cred că infrastructura va fi un subiect pe marginea căruia se va mai discuta în următorii 10-15 ani”, a spus Bommer.