Greu la deal cu forţa de muncă, productivitatea şi capitalul mici

Invitat la a opta Conferinţă de Management al Riscului de Creditare, Valentin Lazea, economistul şef al BNR, a explicat că economia ţării noastre nu poate creşte cu 5% pe an pentru că forţa de muncă, productivitatea şi capitalul au suferit pierderi în perioada post-criză.

„Toţi trei factorii au suferit pierderi, involuţii. Am văzut cum investiţiile străine directe au scăzut de la 7,3 miliarde de euro pe an, în perioada 2004-2008, la o medie anuală de 2,5 miliarde de euro, în perioada 2009-2015. Deci, cu 5 miliarde de euro mai puţin anual au intrat în perioada post-criză sau cu 25 de miliarde mai puţin în cinci ani“, a calculat Lazea, citat de Agerpres.

Precizând că vorbeşte în nume personal, economistul a arătat că noii intraţi în câmpul muncii, la împlinirea vârstei de 18 ani, numărau, în medie, la 365.000 de oameni anual, în perioada 2004-2008, iar, între 2009-2015, numărul s-a redus la circa 250.000 de persoane pe an, din cauza prăbuşirii natalităţii după 1990. În perioada actuală, se nasc, pe an, 190.000 de copii.

În ceea ce priveşte productivitatea, aceasta depinde de calitatea sistemului educaţional. Conform testului internaţional PISA, realizat în 2012, în rândul liceenilor de 15-16 ani din 65 de ţări, România ocupa locul 45 la matematică; 49 la ştiinţe şi locul 50 la citire şi înţelegerea textului. „În aceste condiţii, nu putem vorbi serios de o creştere de 5% stabilă, sustenabilă, fără probleme an de an şi zi de zi, dacă nu facem ce trebuie. Vestea proastă este că economia nu poate creşte sustenabil cu 5% numai pe bază de stimuli monetari, fiscali şi salariali. Vestea bună este că economia poate fi adusă la o creştere de 5% dacă se implementează un program atotcuprinzător de reforme structurale care să adreseze exact cei trei factori: capital, forţă de muncă, productivitate“, a spus Lazea.

Lazea a amintit că, în 2016, România era la limita de 3% în ce priveşte deficitul fiscal. „3% este deficitul bugetar la care o economie poate să ajungă în cele mai grele timpuri, adică atunci când economia stagnează sau merge în jos. În mod normal, într-un ciclu economic care are suişuri şi coborâşuri, deficitul trebuie să fie foarte mic sau chiar 0%, în timpurile de creştere, cum este acum în România, astfel încât, când lucrurile se înrăutăţesc, să aibă loc să coboare până la un minimum de 3%. Deci, 3% nu este un target pe care trebuie să îl îndeplinim an de an şi zi de zi pentru că întrebarea este ce o să facem când economia, care acum creşte cu 5% pe an, o să decelereze la 0 sau la 1 sau la –2%, unde ne ducem cu deficitul? Lucrul acesta nu se înţelege şi nu se vrea să se înţeleagă“, a explicat economistul. El a adăugat că România este singura ţară care a ajuns la un deficit mic şi „a luat-o pe contrasens“, astfel încât, anul acesta, numai noi, Franţa şi Spania vor avea deficit de peste 3% sau apropiat de 3%.

În ce priveşte datoria publică, datorită creşterii rapide a PIB raportul faţă de PIB pare să stagneze sau chiar să scadă, dar trebuie anticipat ce se va întâmpla când creşterea va decelera.