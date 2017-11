Jaewoo Lee, noul șef al misiunii FMI pentru România și Bulgaria

Fondul Monetar Internațional (FMI) l-a numit pe sud-coreeanul Jaewoo Lee în funcția de șef al misiunii FMI pentru România și Bulgaria, acesta urmând să-l înlocuiască din 7 decembrie pe Reza Baqir, care va primi un nou post conform politicilor interne ale organizației financiare internaționale.

Înainte de numirea sa, Jaewoo Lee a fost șeful misiunii FMI în Sri Lanka. Anterior, el a ocupat, în cadrul FMI, postul de adjunct al șefului diviziei de studii pentru regiunile Asia și Pacific și a lucrat la divizia macroeconomie din cadrul Departamentului de cercetare.

Jaewoo Lee a lucrat în câteva economii avansate și emergente și a participat sau a condus câteva proiecte, inclusiv evaluarea cursului valutar, evoluția economică și politică de la criza financiară globală și efectele globale ale reechilibrării Chinei.

În afara FMI, el a lucrat ca profesor de economie la Universitatea California Irvine și economist șef pentru Coreea de Sud al Bank of America Merrill Lynch. Cercetările sale au fost publicate în câteva reviste, inclusiv American Economic Review și Review of Economics and Statistics. Are un doctorat la Massachusetts Institute of Technology și un master în economie la Universitatea Națională din Seul.