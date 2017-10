MFP susţine că ţinta de deficit nu este în pericol

Referitor la comunicatul Eurostat legat de deficitul bugetar în trimestrul II al anului 2017 pentru România, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a făcut mai multe precizari.

Potrivit MFP, ţinta de deficit de 2,96% din PIB anual, stabilită pentru anul 2017, nu este în pericol. Diferenţa dintre soldurile menţionate de Eurostat şi datele publicate lunar pe site-ul MFP, provine atât din metodologia de calcul, sistemul european de conturi (SEC) utilizând metoda pe angajamente, cât şi din impactul generat conform metodologiei de calcul a deficitelor trimestriale ajustate sezonier.

Astfel, execuţia bugetului general consolidat conform metodologiei naţionale, la finele trimestrului I al anului 2017, a prezentat un excedent de 0,19% din PIB anual, iar, în trimestrul al II-lea, bugetul general consolidat a înregistrat un deficit de 0,96% din PIB.

Pe de altă parte, execuţia bugetului general consolidat pe primele nouă luni indică un deficit de 0,81% din PIB, fapt care demonstrează că România se încadrează în ţinta de deficit de 2,96% din PIB anual, stabilită pentru anul 2017, se arată într-un comunicat al MFP.

Ministerul precizază că valoarea comunicată de Eurostat, de 4,1% din PIB trimestrial, este calculată pe baza soldului ESA ajustat sezonier, prin raportare la valoarea trimestrială a PIB. Aceasta reflectă componenta de trend a deficitului bugetar înregistrat în trimestrele anterioare, şi raportată la PIB din trimestrul II, trimestru în care PIB înregistrează de obicei o valoare nominală mai redusă decât în trimestrele III şi IV ale anului.

„Reamintim că, în anul 2016, PIB din trimestrul II a fost de 178,7 miliarde de lei, reprezentând 23,5% din PIB anual. Valoarea cea mai ridicată a PIB trimestrial s-a înregistrat în trimestrul IV, fiind de 228,9 miliarde de lei. În trimestrul II al anului 2017, valoarea PIB a fost de 197,5 miliarde lei, având aceeaşi pondere în PIB prognozat pentru anul 2017”, a explicat MFP.

De asemenea, în datele publicate de EUROSTAT se observă că acelaşi indicator a înregistrat un maxim de 3,7% din PIB în trimestrul II din anul 2016, în condiţiile în care deficitul pe întregul an a fost de 3% din PIB. Raportat la perioada comparabilă din 2016 (trimestrul II) se observă că deficitul bugetar a crescut cu 0,4pp la 4,1% din PIB. Trebuie precizat că ajustarea a condus la valori foarte scăzute în trimestrele III şi IV din 2016, respectiv 2,3% şi 2,1%.Aşadar, datele trimestriale publicate nu sunt de natură a explica valorile anuale. Este de aşteptat o astfel de evoluţie sezonieră şi pentru trimestrele III şi IV din 2017, astfel încât să se ajungă pe întregul an la valoarea de sub 3% din PIB.