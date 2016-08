Nepregătiţi pentru UE

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a declarat, recent, la Alba Iulia, că România nu era pregătită să adere la Uniunea Europeană în 2007.

„Adevărul e că noi nu am fost pregătiţi să intrăm în Uniunea Europeană în 2007. Am liberalizat contul de capital, în condiţiile de inflaţie mai mare, dar, dacă nu intram în 2007, nu ştiu dacă mai intram şi pentru asta îmi asum toată responsabilitatea, că eu am negociat, ca premier anul 2007 cu Romano Prodi şi m-a avertizat, de atâtea ori, că nu suntem pregătiţi să intrăm în Uniunea Europeană“, a declarat guvernatorul BNR, citat de Agerpres.