Păstrată în ţară, rezerva de bani a României nu ar produce nimic

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a explicat, în cadrul unei prelegeri susţinute la Alba Iulia, că rezerva internaţională a ţării noastre este ţinută în străinătate pentru că astfel se poate verifica existenţa ei în orice clipă pe plan internaţional în sistemul de conturi.

„Aurul este parte din rezerva noastră internaţională. E rezervă internaţională, nu internă. Toată rezerva internaţională a unei ţări se ţine în exterior, că de-aia se numeşte rezervă internaţională. Cei 32 de miliarde de euro, 37 de miliarde echivalent de dolari, nu-i ţinem în ţară. Dacă i-am ţine în ţară nu ar avea absolut nicio valoare. Nu ar asigura stabilitatea. Îi ţinem în conturi în străinătate. Aşa se ţine“, a explicat Isărescu, citat de Agerpres.

Potrivit lui Isărescu, „în momentul în care am ţine rezerva valutară în ţară, în primul rând, am credita pe gratis, fără dobândă, ţările emitente de monedă ale monedei respective şi, în al doilea rând, nu am asigura convertibilitatea“.

Însă, fiind ţinută afară, rezerva poate să fie verificată în orice moment în sistemul de conturi. „Nu ne crede nimeni dacă am avea banii în ţară. Ei pot să fie verificaţi în orice clipă pe plan internaţional în sistemul de conturi. Aşa funcţionează economia mondială“, a precizat Isărescu.