Prietenie fiscală între România şi Spania

STATUL ELIMINĂ DUBLA IMPUNERE. Guvernul a adoptat, miercuri, un Memorandum pentru aprobarea semnării Convenţiei între România şi Spania pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, la prevenirea evaziunii fiscale, la evitarea plăţii impozitelor, precum şi a Protocolului anexă la convenţie.

Convenţia se aplică persoanelor rezidente într-una sau în ambele ţări semnatare. Cotele de impozit pentru veniturile care se impun prin stopaj la sursă (veniturile sub formă de dividende, dobânzi şi redevenţe) sunt de 5%, pentru dividende, şi de 3%, pentru dobânzi şi redevenţe. Măsura are ca scop promovarea şi stimularea investiţiilor şi a finanţării dintre cele două ţări. Legislaţia spaniolă nu prevede un impozit cu reţinere la sursă în cazul dobânzilor, prin urmare, în Protocolul anexă, există o prevedere prin care cota de impozit de 3% va fi redusă la zero, până când Spania introduce un astfel de impozit în legislaţia sa.

Sunt scutite reciproc de impozit: dividendele obţinute de o societate rezidentă într-un stat contractant şi care deţine pentru mai mult de un an, direct sau indirect, cel puţin 10% din capitalul societăţii plătitoare de dividende; dividendele obţinute de o schemă de pensii rezidentă a unui stat contractant.

Părţile au inclus o clauză anti-abuz în sensul că acest instrument juridic nu creează oportunităţi privind neimpozitarea sau impozitarea mai redusă ca urmare a evaziunii fiscale sau a evitării plăţii impozitelor, inclusiv prin aranjamente financiare care au ca scop obţinerea beneficiilor din convenţie în avantajul rezidenţilor unor state terţe.

Prin noua convenţie, se reglementează şi impozitarea veniturilor sub formă de salarii şi pensii, a veniturilor obţinute de studenţi, practicanţi, artişti şi sportivi, precum şi a veniturilor obţinute din valorificarea capitalului.

În textul Memorandumului, nu a mai fost inclus niciun articol care să vizeze veniturile obţinute din profesii independente, pentru a fi în concordanţă cu actualele linii directoare ale OCDE şi cu legislaţiile interne ale celor două ţări. Aceste venituri sunt incluse în categoria profiturilor din activitatea de afaceri.