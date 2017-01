Prognoze optimiste de la CNP

Comisia Naţională de Prognoză (CNP) a revizuit în sens ascendent prognoza de creştere a economiei până în 2020.

Pentru 2017, estimarea de creştere a fost revizuită de la 4,3%, în prognoza de toamnă, la 5,2% în cea actuală; pentru 2018, de la 4,5%, la 5,5%; pentru 2019, de la 4,7%, la 5,7%, şi, pentru 2020, de la 4,2%, la 5,7%.

PIB este estimat la 815,2 miliarde de lei, în 2017 (807,4 miliarde, în prognoza anterioară); la 878 miliarde, în 2018 (de la 861,6 miliarde); la 946 miliarde, în 2019 (de la 919,6 miliarde) şi la 1.014 miliarde, în 2020 (de la 977,2 miliarde.

Prognoza de inflaţie pentru 2017 a fost revizuită în jos, la o medie anuală de 1,4%, faţă de 1,9%. Pentru următorii trei ani, prognoza a rămas neschimbată.

De asemenea, câştigul salarial mediu brut este estimat la 3.131 lei, în 2017, în creştere cu 11,2% faţă de 2015 (2.996 lei, plus 6,4% în prognoza de toamnă), la 3.418 lei, în 2018, în creştere cu 9,2% (3.163 lei, plus 5,6%), în 2019, la 3.702 lei, plus 8,3% (3.331 lei, plus 5,3%) şi, în 2020, la 3.977 lei, plus 7,4% (3.505 lei, plus 5,2%).

Şi estimările privind câştigul salarial mediu net au fost revizuite în sus, la 2.274 lei, în 2017 (plus 11,1% faţă de 2015), la 2.476 lei, în 2018 (plus 8,9%), 2.674 lei (plus 8%, în 2019) şi la 2.864 lei, în 2020 (plus 7,1%).