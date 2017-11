Şase state din zona euro riscă să depăşească deficitul bugetar

Comisia Europeană (CE) a avertizat, miercuri, că bugetele a şase state din zona euro ar putea încălca, anul viitor, reglementările privind deficitul bugetar.

CE a analizat planurile proiectelor de buget pe 2018 ale tuturor ţărilor din zona euro, cu excepţia Greciei, aflată într-un program de asistenţă financiară, pentru a verifica dacă previziunile lor sunt în concordanţă cu reglementările UE care stabilesc limite la deficitele bugetare şi datoria publică.

Germania, Lituania, Letonia, Luxemburg, Finlanda, Olanda, Estonia, Irlanda, Cipru, Malta şi Slovacia îndeplinesc integral sau în linii mari reglementările din aşa numitul Pact de stabilitate şi creştere.

Pentru Franţa, Belgia, Italia, Austria, Portugalia şi Slovenia, planurile proiectelor de buget prezintă riscul neîndeplinirii cerinţelor pentru 2018 conform SGP, precizează Executivul comunitar, citat de Agerpres.

Reglementările stabilesc că statele membre ale UE trebuie să aibă deficit bugetar sub 3% din PIB şi datoria publică sub 60% din PIB. Franţa, Belgia şi Italia nu şi-au redus datoria în ritmul cerut de reglementările UE. Italia are al doilea cel mai ridicat nivel al datoriei publice din UE după Grecia, de peste 130% din PIB.

În cazul Italiei, nivelul ridicat persistent al datoriei guvernamentale este motiv de îngrijorare.