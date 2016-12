Uraniu la preţul pieţei pentru Nuclearelectrica

Nuclearelectrica (SNN) a încheiat un nou contract cu canadienii de la Cameco pentru achiziţia de uraniu, la un preţ echivalent cu 373,58 lei pe kilogram, nivel similar cu cel al pieţei.

Potrivit unui comunicat al SNN, în ce priveşte sesizarea Ministerului Energiei (ME) la Consiliul Concurenţei privind o posibilă poziţie dominantă a unor părţi terţe în piaţă, SNN consideră că ME are dreptul să solicite orice tip de analiză de preţ şi piaţă autorităţilor competenţe în domeniu.

„Astfel, autorităţile în materia concurenţei se pot pronunţa asupra aspectelor care privesc libera circulaţie a mărfurilor, politici de preţ concurenţiale sau de dumping, abuzuri de poziţie dominantă, ajutor de stat (direct sau indirect)”, se arată în comunicatul SNN.

Compania consideră că preţul Cameco este unul de piaţă, care poate fi verificat prin raportare la datele de preţ furnizate de Euratom Supply Agency (ESA), precum şi din alte surse care publică date legate de evoluţia preţului uraniului, îndeosebi pe pieţele spot.

Orice contract de achiziţie de uraniu este obligatoriu un contract tripartit, astfel toate contractele sunt semnate de SNN, ofertant (CNU şi/sau Cameco) şi ESA, tocmai pentru a asigura tranzacţii la preţuri de piaţă şi evitarea poziţiilor dominante de către o autoritate independentă, conform SNN.

Compania spune că, la nivel internaţional, preţul uraniului a scăzut considerabil în ultima perioadă, aspect care influenţează strategiile de preţ ale producătorilor care se adaptează la condiţiile de piaţă.

„În acest context, având în vedere obligaţiile financiare ale CNU, este evident că societatea nu poate fi una competitivă la nivel internaţional, modul de calcul al preţului sau incluzând prejudiciul constatat în urma controlului Curţii de Conturi. Măsurile adoptate de SNN de la rezilierea de drept a contractului cu CNU au avut constant în vedere acordarea de drepturi legale CNU şi organizarea procedurilor interne de achiziţie de materie prima în aşa fel încât CNU să poată simultan să implementeze anumite măsuri de redresare şi dezvoltare şi să participe la procedurile organizate de SNN. Însă, progresul înregistrat de CNU la un an de la măsurile impuse de Curtea de Conturi este unul foarte lent, fără schimbări majore”, se mai arata in comunicat.

Dată fiind situaţia CNU, din punctul de vedere al exploatării, este dificil de estimat în ce măsură CNU ar putea asigura un contract pe o durată lungă de patru ani, de exemplu, motiv pentru care SNN a încheiat contracte pe perioada scurtă în aşa fel încât şi CNU, ca urmare a procesului de redresare operaţională şi financiară, să aibă şanse reale într-o astfel de competiţie, din perspectiva preţului.

De asemenea, pentru a reduce riscul de dependenţă faţă de un singur furnizor, SNN a iniţiat două proceduri internaţionale de calificare de noi furnizori de pulbere de uraniu, conform practicilor din industria nucleară.

Aceste proceduri nu au rezultat în noi calificări de furnizori, deşi a existat interes, în principal din considerente legate de specificaţiile tehnice de produs solicitate.

SNN speră că ME a analizat cu atenţie impactul potenţial al acestei sesizări asupra gestionării riscului de continuitate în achiziţie de materie prima şi operare întrucât Cameco poate decide să nu mai participe la procedurile organizate de SNN având în vedere durata scurtă şi cantitatea foarte redusă de materie prima livrată, punând astfel SNN în imposibilitatea de gestionare a acestui risc pe fondul problemelor şi lipsei de redresare ale CNU şi necalificării de noi furnizori.