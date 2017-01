A plecat pentru că a fost trădat

Octavian Popa (ALDE), fost vicepreşedinte al Comisiei pentru exercitarea controlului asupra activităţii SRI până la alegerile parlamentare din 2016, a spus, la Antena 3, că i s-a spus din SRI că urmau să-i facă un dosar lui Crin Antonescu.

Întrebat dacă ştie că i se pregătea un dosar din SRI, Crin Antonescu a răspuns: „Da, sigur că da. Domnul Popa mi-a spus şi mi-au mai parvenit nişte informaţii şi pe alte căi, nu am putut vorbi public, pentru că acei oameni nu puteau fi deconspiraţi. Cred că prin 2009 au dat drumul pe filiere obscure la aşa zisa poveste cu „Porumbacu“ (n.r. – presupusul nume al lui Crin Antonescu în relaţia cu Securitatea). Asta era mizeria care circula despre mine. A fost scăpată în public, inclusiv de Băsescu. Am ieşit, am negat legătura cu fosta securitate sau cu actuala, l-am somat pe Traian Băsescu să facă clarificări. (...) Eu nu aş fi plecat, pentru că aşa cum m-am bătut, o făceam în continuare. Am plecat pentru că oameni de lângă mine, începând cu dl Ponta, au renunţat la luptă. Nu dau vina pe cei care în mod natural erau adversarii mei în politică, ci pe cei care pretindeau că-mi sunt aliaţi. Dar, de fapt, nu dau vina pe nimeni“.