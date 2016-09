Alte chifle tip „Cernea“

PER PE LISTA PSD? Preşedintele Partidului Ecologist Român (PER), Dănuţ Pop, a anunţat că formaţiunea sa este în discuţii avansate cu PSD pentru o alianţă înaintea alegerilor parlamentare şi speră ca în două săptămâni negocierile să se încheie.

„PSD îşi doreşte această alianţă cu noi. Am avansat foarte mult în negocieri doar că se mai definitivează discuţiile cu celelalte partide care vor veni în această alianţă, PND-ul domnului Daniel Fenechiu şi PSRO al domnului Mircea Geoană. Am avut discuţii şi cu Partidul Naţional Liberal (PNL) şi Partidul Mişcarea Populară (PMP), dar nu putem merge în zona PMP. Doar cele două mari partide sunt interesante pentru noi“, a declarat preşedintele PER.

După modelul practicat de Victor Ponta – care a oferit locuri eligibile unor personaje străine de PSD şi care n-au fost de niciun folos acestui partid, ba dimpotrivă (cazul cel mai notoriu este Remus Cernea, venit tot de la ecologişti) – Liviu Dragnea promite din greu locuri pe liste acetor partiduleţe, astfel că PER dă ca sigur că va primi un loc eligibil pe lista candidaţilor PSD din Braşov.