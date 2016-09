ANI a năduşit

Agenţia Naţională de Integritate a reacţionat iritată la Hotărârea de marţi a Camerei Deputaţilor cu privire la reluarea mandatului de parlamentar de către Petre Roman.

Instituţia afirmă într-un comunicat că decizia Forului legislativ al ţării este „abuzivă“, întrucât starea de incompatibilitate a lui Petre Roman a rămas definitivă „o dată cu respingerea ca neîntemeiată, de către Tribunalul Bucureşti, a cererii de reexaminare formulată de acesta“. Mai departe, însă, ANI îşi neagă propria afirmaţie, recunoscând că Roman a câştigat la Curtea de Apel.

În plus, ANI încearcă şi o manipulare grosolană, jonglând cu termenii procedurali. Astfel, ANI afirmă că decizia deputaţilor este „nelegală“, întrucât Petre Roman ar fi depus contestaţia după 9 luni de la data emiterii raportului de evaluare, iar termenul legal pentru acest demers se socoteşte de la data comunicării sentinţei, nu de la cea la care inspectorii ANI şi-au finalizat raportul!

Cronologia corectă este următoarea: Roman a contestat raportul ANI la Tribunalul Bucureşti, care i-a respins acţiunea definitiv, dar nu irevocabil!, la 13 ianuarie 2015. În termenul legal de 10 zile, şi anume la 16 ianuarie 2015, deputatul face apel, acţiune pe care Curtea de Apel Bucureşti o admite printr-o sentinţă pronunţată la data de 22 aprilie 2016.

Ca urmare, pe 3 mai 2016, Petre Roman a solicitat conducerii Camerei să ia măsurile procedurale pentru a-şi relua mandatul, întrucât Curtea de Apel decisese anularea raportului ANI care spunea că în 2014 a fost în stare de incompatibilitate. Dar „ANI a formulat recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie împotriva deciziei Curţii de Apel la data de 23 mai 2016“, se menţionează în comunicatul ANI.

Roman revine în Cameră

Petre Roman îşi poate relua mandatul de parlamentar, după ce plenul Camerei Deputaţilor a revocat, marţi, în cvasi-unanimitate, o hotărâre din 9 februarie 2015 prin care postul său a fost vacantat.

Singurul care s-a abţinut de la vot este fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, cel pe care deputaţii îl consideră vinovat pentru pierderea funcţiei de către Petre Roman.

Odată repus în funcţie, Petre Roman va obţine suma aferentă perioadei în care i-a fost întreruptă activitatea, respectiv 90.558 lei. El a menţionat, însă, că îşi doreşte ca banii pe care îi are de recuperat să îi fie înapoiaţi de cei care au comis abuzul şi nu de Parlament. „Dacă e un abuz, plăteşte cine a comis abuzul, nu Parlamentul, nu instituţia, fiindcă eu ţin cu această instituţie – şi unul dintre motivele pentru care nu am făcut plângere penală este tocmai asta – să nu mai adaug şi eu ceva la lipsa de prestigiu actuală, din păcate, a Parlamentului, care este totuşi instituţia supremă a democraţiei în stat. Am cerut pe cale administrativă recuperarea prejudiciului, odată ce se stabileşte că a fost un abuz trebuie să plătească cei care au comis abuzul, nu cetăţenii României“, a mai spus Roman.