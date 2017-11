Audieri la Comisia de anchetă a alegerilor din 2009

Fostul ofiţer de contrainformaţii în cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării (DGIA), DoruParaschiv, a declarat, astăzi, în faţa Comisiei de anchetă a alegerilor din 2009, că foarte multe persoane au fost supravegheate fără mandat, el arătând că aceste acţiuni tehnice au lăsat „urme”, care pot fi demonstrate, potrivit Mediafax.

„Un alt aspect ilegal şi foarte grav a fost una din misiunile generalului Hăpău Marian, atunci ca şef al Direcţiei Cotrainformaţii. În cadrul structurilor proprii de contrainformaţii aveam şi acea diviziune a muncii specifice care se ocupa cu supravegherile. Şi să vă spun decât despre supravegherile tehnice: înaintea turului I, deci foarte mult s-a lucrat înaintea turului I, s-a continuat şi între tururi, dar cel mai mult s-a lucrat înaintea turului I au fost supravegheate foarte multe persoane fără mandat. Între turul I şi turul II nu a mai trebuit să fie volumul de muncă atât de mare, pentru că ştiau despre ce e vorba acolo. Trebuie să vă închipuiţi că şi atunci când ai mandat, din punct de vedere tehnic, cineva efectuează acea supraveghere tehnică. Trebuie să vă imaginaţi că ceea ce faci cu mandat, ca şi lucrător în munca asta specifică, poţi să faci şi fără mandat. Sunt urme. Un profesionist cu uşurinţă poate demonstra treaba asta. Tehnica lasă urme”, a spus Paraschiv.

Paraschiv a spus că nu fostul candidat PSD la prezidenţiale, Mircea Geoană, a fost „nucleul supravegherii”.

„Supravegherea persoanelor, ca volum procentual, a fost mai mare a celor din tabăra lor, au fost atât de neîncrezători în ei încât supravegherea era mai mult pe oamenii lor, nu ştiau pe unde mai deschid porţi sau uşi dacă înţelegeţi ce vreau să spun”, a menţionat Paraschiv.

El a spus că l-a „enervat” pe generalul Marian Hăpău pentru că i-a transmis că se încalcă Legea siguranţei naţionale prin aceste interceptări fără mandat, iar acesta l-a „degajat pe la spate, mişeleşte”, fiind „mutat succesiv dintr-un loc în altul până a fost executat mişeleşte”.

Întrebat dacă are informaţii despre întâlnirea din casa lui Gabriel Oprea din seara turului al doilea de scrutin, Paraschiv a spus că a aflat „ulterior câte ceva”.

El a declarat că Gabriel Oprea „s-a implicat total” în alegerile prezidenţiale din 2009, cu scopul de a-l ajuta pe Traian Băsescu să câştige.

„Domnul Oprea s-a implicat total, din toate punctele de vedere. De acolo (din Ministerul Apărării - n.r.) noi am aflat mult mai devreme decât alţii că ministrul Apărării va fi domnul Oprea, care, la momentul când am aflat treaba asta, încă se juca cu PSD: e - nu e independent sau supărat pe cineva de acolo. Fiind ministru în funcţie (Gabriel Oprea - n.r. ) am văzut ce înseamnă pe pielea mea. Mi s-a transmis printr-o persoană, care mă cunoştea şi pe mine şi pe domnul Oprea, că spune-i lui Paraschiv că este pe lista mea scurtă neagră. Urmarea - am fost executat mişeleşte şi ajutat atunci să îmi fie cât mai rău, spre dezastru. Am fost şi evacuat silit din casă”, a adăugat fostul ofiţer.

Fostul angajat SRI, Daniel Dragomir, a susţinut, luni, că prezenţa fostului ministru al Apărării, Gabriel Oprea, la întâlnirile „semioficiale” desfăşurate în sediile SRI era de notorietate, întâlniri la care participau şi magistraţi sau politicieni.

Astăzi, în cadrul Comisie, sunt audiaţi Elena Udrea, Daniel Dragomir, Doru Paraschiv şi Marian Hăpău.