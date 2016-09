Borza s-a dus la ALDE

Avocatul Remus Borza a decis să se înscrie în ALDE.

„Intelectualii noştri au o doză foarte mare de laşitate. Ei sunt buni comentatori şi atât, stau pe marginea terenului şi comentează. Societatea civilă nu înseamnă o mie de băieţi şi fete care se întâlnesc la ordin în Piaţa Universităţii şi dărâmă guverne. România înseamnă mai mult de o mie sau de zece mii de oameni. Şi, atunci, sigur, că până la urmă partidul e o astfel de platformă, o astfel de organizaţie care îţi oferă o şansă de a-ţi exprima un punct de vedere“, a declarat Borza pentru DCNews.

Avocatul Remus Borza, salvatorul Hidroelectrica şi administratorul judiciar al CET Govora, a decis să se înscris în ALDE, după ce a fost contactat de co-preşedinţii formaţiunii, Călin Popescu Tăriceanu şi Daniel Constantin, dar şi de Daniel Chiţoiu, care i-au făcut această propunere.

„Nu am discutat de nicio funcţie în cadrul partidului, după cum nu am discutat nici de vreo posibilă candidatură la parlamentarele din acest an. Momentan sunt un simplu membru, care o va lua de jos, la lipit de afişe, la mers prin pieţe, la discuţii cu cetăţenii“, a spus Borza, în exclusivitate pentru DC News .

„Cred că la 44 de ani, după 21 de ani de activitate, cât de cât am realizat ceva ce să mă recomande, iar dacă am reuşit să generez performanţă sau plusvaloare pe o zonă economică, pe o zonă de restructurare, reorganizare, de management a unor companii în dificultate, dacă reuşesc şi astăzi să dau o pâine la peste 25.000 de salariaţi şi să gestionez active de câteva miliarde de euro, cu o cifră de afaceri de peste două miliarde de euro anual, înseamnă că mă voi califica şi eu să am greutate în momentul în care exprim un punct de vedere politic“, a mai spus Remus Borza.

„Am căutat o platformă organizaţională, instituţională în care să pot să mă exprim. Altfel e foarte simplu. Fiecare stăm pe margini, ne exprimăm anumite frustrări, nemulţumiri şi constatăm derapaje ale anumitor instituţii. România nu evoluează într-o direcţie în care ne-o dorim. Din păcate, asta este condiţia intelectualului român: resemnat şi uşor blazat. El e foarte bun la toate, dar că nu se implică. Orice sistem nu poate fi reformat decât din interiorul lui.

În acest moment există şi o conjunctură internă: DNA a făcut pârtie, a decimat structurile de partid şi a făcut un loc în teren unor jucători noi. Ne uităm şi acum în Parlament cât e de eterogen, cât e de pestriţ, care este nivelul de competenţă, de capacitate managerială şi de moralitate a membrilor Parlamentului, şi atunci, poate, oamenii aceştia nu ne reprezintă. Avem oameni, domnişoare deputat la 22 de ani şi ne întrebăm ce fapte de vitejie au făcut, ce fapte glorioase au rupt gura târgului?

E un moment ca nişte oameni, care într-adevăr reprezintă ceva prin ei înşişi, s-au remarcat fie la locul de muncă, în societate, într-un domeniu de activitate, să-şi asume acest lucru. E o datorie de conştiinţă, e o datorie civică, în primul rând a intelectualităţii, a oamenilor din zona economică pentru a se implica şi în politică.

Noi nu vedem cu ochi buni politica şi politicienii, pentru că după 1990 nu am avut o clasă politică care nu a performat, de unde şi foarte multă refractabilitate din partea oamenilor de bună credinţă spre zona aceasta a politicii. Dacă nu ne implicăm noi, atunci alţii vor decide soarta noastră. E o realitate: din ce în ce mai puţini oameni decid pentru din ce în ce mai mulţi oameni“, precizează Remus Borza.

„Nu sunt adeptul tehnocraţiei. Tehnocraţia a fost un experiment, majoritatea oamenilor putând trage o concluzie la aproape un an de zile. Avem de-a face cu un experiment eşuat. Tehnocraţia a venit ca o sancţiune, ca un cartonaş galben arătat clasei politice şi care n-a înţeles acest imperativ, acest deziderat al societăţii civile: reformaţi-vă. Avem de-a face cu aceleaşi figuri eterne şi eterne de 25 de ani în politica romanească. Nu putem ca la vremuri noi, tot noi. Partidele n-au înţeles. Ne uităm mai ales la partidele mari, aceleaşi figuri, aceieaşi distinşi, aceiaşi onorabili.

Partidele mari sunt talibanizate, sunt oameni care cred că li se cuvine. În politică trebuie să înţeleagă toată lumea că nimeni nu vine cu scaunul de acasă. Am spus-o la BPP că împreună trebuie să construim, să creştem un partid, care, probabil un partid de 5-6 la sută să-l facem de 10 – 15 la sută, şi atunci vom avea cu toţii loc.

Asistăm la un fenomen de polarizare. E posibil ca anul acesta să intre doar patru partide în Parlament: PSD, PNL, ALDE şi UDMR. Peste patru ani de zile s-ar putea să avem două, maxim trei partide. Pe eşichierul politic se produc nişte mutaţii de substanţă. Se creează din ce în ce mai pregnant cele două mari blocuri ideologice: stânga –dreapta, respectiv liberalism – social democraţie. O alternanţă la patru ani, la opt ani de zile, cu o opoziţie puternică, nu o mie de partide“, a mai declarat Remus Borza pentru DC News.