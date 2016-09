CExN al PSD va discuta „cazul Ponta“

Situaţia fostului premier Victor Ponta referitoare la o viitoare candidatură la parlamentare va fi discutată în şedinţa Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD, care se va desfăşura pe 15 şi 16 septembrie, a anunţat miercuri preşedintele social-democraţilor, Liviu Dragnea.

În opinia sa, „Victor Ponta este un caz special“, pentru că a fost premier şi pentru că a făcut ca ţara să se dezvolte mai mult decât în alte perioade post-decembriste.

„Dincolo de invitaţia publică pe care i-o fac, va primi şi o convocare personală, aşa cum este firesc. O să mă văd cu Victor Ponta. Ne-am văzut, urmează să ne mai vedem, astăzi sau mâine, şi să începem să colaborăm aşa cum aşteaptă toată lumea şi cum e firesc să se întâmple“, a declarat Dragnea, la finalul Biroului Permanent Naţional al PSD.

El a reiterat că poziţia sa „de susţinere fermă“ faţă de Victor Ponta nu s-a schimbat şi a arătat că sprijinul său pentru fostul premier „este foarte sincer şi foarte ferm“.

„În 15 – 16 septembrie vom discuta acest aspect (n.r. – aplicarea Codului de conduită al PSD pentru Ponta), pentru că, totuşi, Victor Ponta este un caz special din punctul meu de vedere şi Comitetul Executiv va trebui să ia o decizie. Punctul meu de vedere este că Victor Ponta trebuie să fie pe listele PSD-ului pentru Parlament. Asta va decide Comitetul Executiv, eu nu sunt un dictator (n.r. – dacă va exista o excepţie în cazul lui Ponta). Vom discuta în partid foarte democratic. (...) Fără să ne permitem să contestăm o anchetă sau alta, dar am văzut şi eu prin presă, că n-am avut acces la alte informaţii, şi acuzaţia care i se aduce noi ştim că nu are suport. Dacă e vorba de altceva, nu ştim“, a adăugat liderul PSD.

Întrebat dacă se aşteaptă să fie chemat ca martor, Dragnea a arătat că „oricine va fi chemat acolo va merge de bunăvoie“.

În ceea ce priveşte eventuale informaţii care ar putea ajunge greşit la procurori, Dragnea a spus că nu are o legătură „foarte strânsă cu aceştia“. „Nu ştiu, pentru că eu nu am o legătură foarte strânsă cu procurorii, o am numai din când în când“, a afirmat el.