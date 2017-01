Contribuabilul Klaus

Deputatul ALDE Varujan Vosganian a declarat miercuri, la Parlament, că a solicitat Ministerului de Finanţe şi ANAF să facă o evaluare a veniturilor şi impozitelor plătite de către preşedintele Klaus Iohannis şi să confirme dacă şeful statului a avut posibilitatea să cumpere mai multe imobile din veniturile obţinute din meditaţii.

„Nu am cerut anchetarea averii lui Iohannis, de aceste lucruri se ocupă alte autorităţi, cum este ANI. Eu am cerut verificarea unor informaţii ale domnului Iohannis. În campaniş electorală, domnia sa a afirmat că din banii de meditaţii a cumpărat o seamă de imobile. Avem cu toţii prieteni profesori, am întrebat şi eu prieteni care sunt profesori renumiţi şi care fac meditaţii şi care mi-au spus că este imposibil ca din veniturile din meditaţii să faci aşa ceva“, a precizat Varujan Vosganian.

Deputatul a mai spus că ar trebui „ca aceste afirmaţii să fie verificate, pentru că e vorba de nişte venituri care sunt cuantificabile – şi orice venit trebuie trecut într-o declaraţie de venituri şi trebuie să urmeze regimul fiscal legal“.

„Domnul Iohannis a continuat campania sa de acuzare, după părerea mea frizând chiar şi încălcarea drepturilor omului, privind unele persoane cercetate privind evaziunea fiscală. Iar o persoană care se face apostolul respectării legalităţii trebuie să fie prima care să aibă situaţia clarificată. Motiv pentru care am făcut o scrisoare ministrului Finanţelor, cu rugămintea să facă o evaluare a veniturilor şi impozitelor plătite de domnul Iohannis şi să confirme nu câţi bani a primit domnul Iohannis, dar măcar să ne confirme autenticitatea acestei afirmaţii. Eu îmi doresc ca ANAF Sibiu să nu ne dea un răspuns aşa cum ne-au dat guvernele succesive privind contractul Bechtel“, a conchis deputatul ALDE.