Cu Dragnea alături

Premierul propus de PSD-ALDE, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după nominalizare, că le cere colegilor din partid şi lui Liviu Dragnea să îi fie „tot timpul alături“.

„În primul rând le mulţumesc colegilor mei pentru votul de azi din Comitetul Executiv. E o mare responsabilitate şi simt această responsabilitate, nu doar a votului pe care l-am primit astăzi din partea colegilor mei, ci a votului românilor pentru un program de guvernare pe care trebuie să-l punem în practică. În al doilea rând, am avut – dacă se poate spune aşa – o rugăminte în faţa colegilor din Comitetul Executiv Naţional, dar în primul rând o rugăminte faţă de preşedintele partidului, faţă de domnul Liviu Dragnea de a-mi fi alături, fiind cel care a coordonat echipa cu care a făcut acest program de guvernare pentru a ajuta la implementarea acestuia.

E şi un lucru simplu, pentru că este un program foarte clar, pe etape, dar totodată e şi complicat, fiind un program complex, care se referă la foarte multe aspecte, la aproape toate aspectele vieţii noastre, de aceea a fost această rugăminte de a-mi fi tot timpul alături, şi, sigur, de a mă ajuta dacă această propunere va fi acceptată de domnul preşedinte Iohannis“, a subliniat el.

La Cotroceni în poartă

Întrebat cum va anunţa la Cotroceni noua nominalizare, Liviu Dragnea a spus că „nu a înţeles cum trebuie să vină această propunere, dacă noi trebuie să mergem la Cotroceni – unde, când – şi am vorbit cu domnul Tăriceanu că ar fi jenant ca noi să mergem pe la poartă pe la Cotroceni, să vorbim cu SPP-ul să spunem că avem o propunere, dar nu ştim cui să o lăsăm“.

„Nu poţi merge la preşedintele României oricând ai chef. Şi atunci am făcut acest demers, aşa cum domnul preşedinte ne-a anunţat public că o refuză pe doamna Sevil Shhaideh. Am cumpănit şi noi bine, am analizat argumentele pro şi contra şi am hotărât să anunţăm şi noi tot public această propunere şi să trimitem hârtia oficială“, a explicat Dragnea.

Referitor la preşedintele Iohannis, Liviu Dragnea a mai spus că a încercat să îl contacteze telefonic, şi marţi, şi miercuri, dar nu a reuşit.