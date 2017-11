Declaraţia a fost ticluită la Bucureşti!

Jurnalista Sorina Matei, într-un mesaj publicat pe Facebook, a anunţat că a făcut o solicitare oficială către Departamentul de stat al SUA privind declaraţia despre legile Justiţiei, transmis luni seară.

"Misterul a fost rezolvat! Departamentul de Stat al SUA indica oficial pentru clarificări pentru poziţionarea pe legile Justiţiei Ambasada SUA la Bucuresti.

Am cerut oficial Departamentului de Stat sa precizeze care sunt prevederile din legile Justiţiei care afectează independenţa Justiţiei şi lupta anticoruptie şi dacă a recomandat ca toate cele trei legi sa nu fie adoptate sau doar anumite articole. Și care articole mai exact. Acum Departamentul de Stat mi-a răspuns oficial ca pentru aceste răspunsuri sa ma adresez ambasadei SUA din România.

Aşadar, poziţionarea Departamentului de Stat de aseară are legătura directa cu ambasada SUA la Bucuresti despre care susţine ca deţine toate răspunsurile. Iar pentru orice alte clarificări pe legile Justiţiei şi comunicatul de aseară Departamentul de Stat al SUA indica in mod oficial Ambasada SUA la Bucuresti.

La solicitarea oficială către Departamentul de Stat, răspunsul mi-a fost oferit de către Julia Mason, Press Officer and Spokesperson at U.S. Department of State", este mesajul publicat pe Facebook de Sorina Ruxandra Matei.

În acest context, a postat pe reţeaua de socializare şi două capturi, prima conţinând răspunsul primit, mai exact trimiterea către Ambasada SUA.