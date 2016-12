Declaraţie de război

Copreşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a reluat, marţi, la Antena 3, afirmaţiile despre întâlnirea privată cu Klaus Iohannis, în care acesta a ameninţat ALDE să nu intre în coaliţie cu PSD, întrucât „va cădea degeaba“ într-un război total pe care-l va duce împotriva acestui partid..

„La această discuţie, subliniez, nu am fost singur, am fost cu colegul meu, copreşedintele ALDE, Daniel Constantin, deci există martori la această discuţie. Preşedintele era singur.

Preşedintele ne-a prezentat care este dorinţa domniei sale, de a realiza o altă majoritate decât cea rezultată din alegeri, pe zona centru-dreapta, alcătuită din PNL, ALDE, USR, PMP, UDMR plus minorităţi, care pe hârtie ar fi însumat puţin peste 50%, dar evident ar fi desconsiderat opţiunea majoritară a electoratului. (...) Această propunere a fost însoţită de o serie de consideraţii ale preşedintelui pe care eu le-am apreciat ca fiind mai degrabă ca parte a unui bluff, adică o încercare de intimidare a noastră, a mea şi a colegului meu, în speranţa că vom ceda, că ni se vor înmuia (...) picioarele şi că vom accepta o astfel de formulă“, a spus Tăriceanu, subliniind că Iohannis a încercat să-l determine să-şi schimbe atitudinea.

„Formula pe care a folosit-o a fost una foarte clară. A spus: «Eu nu voi accepta sub nicio formă un guvern PSD cu un premier PSD. Este o luptă în care eu mă voi angaja şi merg până la capăt. Şi, atenţie, voi, cei de la ALDE, o să cădeţi degeaba în acest război, care nu e războiul vostru». Eu am considerat că este un bluff, care să ne determine să ne schimbăm atitudinea. (...) La vremea respectivă am considerat-o ameninţare, dar cu un scop politic, de a obţine crearea majorităţii de centru dreapta“, a detaliat Tăriceanu, arătând că s-a simţit obligat să-i atragă atenţia preşedintelui asupra rezultatului votului.

Tăriceanu dezvăluise, în premieră, marţi după-amiază, că preşedintele l-a chemat a doua zi după încheierea alegerilor şi i-a spus că are de gând să declanşeze un război total împotriva PSD, partid pe care va încerca cu toate puterile să-l trimită în opoziţie.

„Din păcate, la întrevederea pe care am avut-o cu preşedintele a doua zi după rezultatele alegerilor, domnia sa mi-a spus că va face tot ce îi stă în putinţă pentru a nu numi un premier din partea PSD şi pentru a evita aducerea PSD-ului la guvernare. Nu au fost singurele afirmaţii care m-au pus pe gânduri.

A spus că vrea să declanşeze un război total, lucru pe care îl vedem astăzi prinzând contur. I-am atras atenţia preşedintelui că trebuie să privească la harta alegerilor care arată un învingător destul de clar“, a declarat Tăriceanu. „Acest lucru îl ignoră în dorinţa de a arăta că poate să facă un exces de putere, de autoritate. Suntem puşi în faţa unei realităţi pe care nu o dorim. Se doreşte declanşarea unei crize majore“, a continuat liderul ALDE.

În opinia sa, Iohannis a refuzat propunerea de prim ministru făcută de PSD şi ALDE din dorinţa de a face un gest de „autoritate absolută“, pentru a arăta ţării că el este cel care conduce jocul politic din România.