Deputaţii au respins cu majoritate cererea DNA de urmărire penală a Rovanei Plumb

Cererea DNA de începere a urmăririi penale a ministrului demisionar al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a fost respinsă de plenul Camerei Deputaţilor, cu 183 voturi „impotriva” şi 99 „pentru”, după ce luni comisia juridică a votat împotriva ridicării imunităţii lui Plumb. Votul a fost secret, cu bile, şi a fost deschis de Mihai Tudose.

Dacă PNL şi PMP au anunţat, prin reprezentanţii partidelor, că vor vota pentru ridicarea imunităţii deputatului Rovana Plumb, PMP a anunţat doar că va vota la vedere.

Rovana Plumb şi-a susţinut pledoara în plen şi le-a transmis colegilor că nu este vinovată, iar votul dat nu este de fapt, pentru ea, ci pentru a pune „capăt domniei abuzurilor”. Ea şi-a rugat colegii să voteze aşa cum le dictează conştiinţa.

„Sunt nevoită să vin să discut despre un dosar penal care din punctul meu nu trebuie să existe şi care este un abuz. Fac încă de la început precizarea că nu sunt vinovată. Nu am avut niciodată înţelegeri în afara legii, nu mi s-a solicitat sprijin ilicit în toată cariera mea. De asta va invederez că aici este vorba de un abuz. PSD a câştigat alegerile şi a ajuns în acest punct ca urmare a încrederii. Vă rog să observaţi că se creeză un abuz (...) Este nereală informaţia potrivit căreia avizele de la Ministerul Justiţiei şi Finanţelor nu se regăsesc în Hotărârea de Guvern. Fals. Acestea se regăsesc. Asa cum am spus, am aflat de dosarul DNA din presă, după ce ce DNA a emis acel comunicat. Va spun cu aceeaşi cinste că nu am greşit cu absolut nimic. Este vorba de două hotărâri de Guvern, ambele legale. Votul pe care îl daţi nu este pentru Rovana Plumb, este un vot pentru a pune capat domniei abuzurilor. Vă mulţumesc şi vă respect”, a încheiat Rovana Plumb, în aplauzele colegilor.

După Rovana Plumb, au mai luat cuvântul reprezentanţii celorlalte grupuri parlamentare: Raluca Turcan (PNL) Cristian Ghinea(USR) Varujan Vosganian(ALDE).

Membrii Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor au decis, ieri, cu 14 voturi „împotrivă” şi nouă „pentru”, să respingă cererea DNA de încuviinţare a începerii urmăririi penale împotriva fostului ministru Rovana Plumb.

DNA a cerut sesizarea Camerei Deputaţilor pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de Rovana Plumb, fost ministru al Mediului şi Schimbărilor Climatice la data faptei, în legătură cu săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, în dosarul care o vizează şi pe vicepremierul Sevil Shhaideh, referitor la trecerea ilegală a unei părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman.