Dragnea cheamă UDMR în hora lui

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a sugerat preşedintelui UDMR, Kelemen Hunor, să facă „următorul pas“, iar PSD şi UDMR să treacă la o colaborare „mai strânsă“.

Liviu Dragnea a declarat, sâmbătă, la Congresul UDMR de la Zalău, că are „o relaţie personală cu Kelemen Hunor foarte bună, unii spun că prea bună“.

„Cred că în politică o strângere de mână e mai importantă decât un protocol cu multe pagini. Dacă am găsit acest fundament solid de încredere între noi şi UDMR, cred că putem extinde acest model la întreaga societate, să începem să construim o încredere serioasă între cetăţenii români de etnie maghiară şi ceilalţi cetăţeni români. Am avut mai multe întâlniri cu Hunor înainte şi după alegeri şi am decis să avem o colaborare parlamentară care se dovedeşte eficientă şi cred că ar trebui să ne gândim, Hunor, dacă nu cumva e oportun să facem pasul următor. Nu trebuie să decideţi la acest congres, dar trebuie să ne gândim“, a spus Dragnea.

Acesta consideră că şi PSD a demonstrat că este un partid care îşi respectă angajamentele politice, economice şi sociale, şi crede că şi etnicii maghiari pot spune că PSD guvernează bine şi aduce prosperitate.

„Nu îmi fac iluzii deşarte, ştim că membrii comunităţii dumneavoastră nu au votat până acum la Preşedinţie un candidat din partea PSD, dar pentru toate trebuie să fie un început. Până în 2019 poate reuşim să vă convingem că acel candidat al nostru va fi cel care să fie cel votat de dumneavoastră. Cu speranţa că ultimele două soluţii poate o să dezamăgească, prima v-a dezamăgit, sper că şi a doua să vă dezamăgească, şi să vă îndreptaţi spre alte opţiuni politice“, a spus Dragnea.

Întrebat de ziarişti, la ieşirea din sala unde se desfăşura Congresul UDMR ce a vrut să spună prin „pasul următor“, Liviu Dragnea a spus că este vorba „despre o colaborare şi mai bună şi mai strânsă“. Întrebat şi dacă este vorba chiar de o eventuală intrare la guvernare a UDMR, liderul social democraţilor a răspuns: „Nu este exclus“.

„Este o variantă pe care eu nu o exclud, dar nu neapărat acesta era sensul. UDMR a mai fost la guvernare, nu este nimic nou, noi am avut o relaţie bună ori de câte ori am fost împreună în Guvern şi întotdeauna UDMR a propus oameni buni, profesionişti. Dar următorul pas am zis să colaborăm şi mai bine pentru că este loc de o colaborare şi mai strânsă în Parlament şi chiar şi în administraţia locală“, a răspuns Liviu Dragnea.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că a înţeles mesajul liderului PSD, Liviu Dragnea, iar „când va fi momentul, vom da un răspuns“. „Astăzi nu este cazul să spunem nici da, nici ba. Eu vreau să văd dacă reuşim să umplem de conţinut acea colaborare parlamentară semnată în decembrie, la începutul mandatului electoral“, a spus Kelemen.