Dragnea s-a întâlnit cu Trump

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, de la Washinton, că a participat, joi, împreună cu premierul Sorin Grindeanu la o cină în format restrâns alături de Donald Trump, căruia i-au transmis dorinţa de a duce parteneriatul strategic dintre România şi SUA la un alt nivel.

„I-am transmis preşedintelui dorinţa noastră de a duce parteneriatul strategic dintre România şi SUA la un alt nivel. Preşedintele Donald Trump mi-a răspuns: „We will make it happen! Romania is important for us!“. A fost un dialog cald şi deschis“, a afirmat liderul PSD pe Facebook, postare la care a ataşat câteva fotografii.

Premierul Sorin Grindeanu a scris, joi seara, pe aceeaşi reţea de socializare, despre „primele întâlniri“ cu noii membri ai echipei de la Casa Albă.

„Aseară, la Washington DC, faţă în faţă cu preşedintele Donald Trump, alături de preşedintele Liviu Dragnea.

Primele întâlniri cu noii membri ai echipei de la Casa Albă, dintre care îl amintesc aici doar pe Rudolph Giuliani“, a menţionat Grindeanu în postarea de pe Facebook.

Prim-ministrul Sorin Grindeanu participă, alături de preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, la ceremonia de învestire a noului presşdinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.