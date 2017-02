E timpul să vorbim!

Liviu Dragnea spunea recent că PSD nu va organiza mitinguri de susţinere a Guvernului întrucât scoaterea în stradă a unui milion de oameni „ar fi o luptă între români“. În replică, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, afirmă că aici se desparte în opinii de preşedintele PSD şi a venit timpul „să vorbim“.

„Eu cred că ar trebui să organizăm şi noi un miting! Noi, „ciuma roşie“, care aplicăm cel mai bun program de guvernare de până acum. Pentru că aici mă despart în opinii de Liviu Dragnea. A venit momentul să vorbim şi noi! Cred că trebuie să ieşim în stradă!“, a spus Lia Olguţa Vasilescu.

„«Abrogaţi şi apoi plecaţi»! e mesajul zilei... Aşa cum intuiam, nu ordonanţa e problema sau, mai bine zis, nu faptul că nu am ştiut să o explicăm. Ci că tehnocraţii, care sunt toţi la miting, vor să revină la Palatul Victoria! S-au activat puternic. Ne-au dat numerele de telefon pe Facebook. Cele private, nu cele cu abonamente plătite din bani publici. Ca să fim înjuraţi, ameninţaţi, stresaţi. Văd că, pe pagina mea de facebook, intră să mă denigreze şi secretarul de stat de la Ministerul Muncii, demis în urmă cu o săptămână, despre a cărui activitate în slujba ONG-urilor sorosiste şi în dauna României nu am vorbit până acum. Dar va veni momentul.

Nu mai amintesc nici de circul penibil al USR din Parlament, cu deputaţi care te urmăresc şi la toaletă să te filmeze cu telefonul şi să strige după tine tot felul de insulte, deputaţi care dorm de 4 nopţi în sala de plen a Parlamentului României, ca orice homeless, pentru a arăta că au cucerit cea mai importantă instituţie a statului.

Nu e vorba de ordonanţă! Dacă nu era asta, era altceva.

S-a încercat cu Bamboo, în aceeaşi manieră ca la Colectiv. După acelaşi scenariu... Nici măcar nu au imaginaţie... Din fericire, „n-au mai trebuit să moară oameni“, ca să se poată instala Guvernul Lui. N-a mers.

Acum se manipulează altfel. Şi se arestează. Pentru că asta se urmăreşte cu miniştrii care îndrăznesc să deranjeze statul de drepţi şi să corecteze o lege care a blocat administraţia locală şi centrală şi care văd că, de ieri, se aplică şi presei: abuzul în serviciu. Care poate însemna orice! E o prostie să spui că se poate fura sub 200.000, când tu ai articole în Codul penal care incriminează furtul, delapidarea, luarea de mită etc şi care se pedepsesc cu ani grei de închisoare. Nu, abuzul în serviciu e bun tocmai pentru că poate însemna orice şi se poate aplica oricui. Oricui deranjează! Ok!

Am văzut în stradă oameni care susţin instituţiile de forţă. Instituţii care vor nu doar să aplice legea, ci să facă legea! N-ar trebui să-i vedem şi pe ceilalţi? E un miting „organizat spontan“. Filialele PNL şi USR din întreaga ţară se pregătesc temeinic să aducă în Bucureşti cât mai mulţi membri de partid. Numai naivii cred că politicul nu e implicat în demonstraţiile de stradă. Toţi politicienii lor sunt acolo.

Parlamentul e sufrageria unor domni şi doamne fără locuinţă momentan şi avem senzaţia că îi deranjăm când venim dimineaţa la serviciu. Şi par şi un pic stresaţi că nu au avut unde să facă duş...“, a scris pe Facebook Lia Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii.