Fonduri europene 2007-2014: rată de absorbţie 79,23%

ŞEDINŢĂ LA PALATUL VICTORIA. Primul ministru, Sorin Grindeanu, se întâlneşte astăzi cu miniştrii din cabinet pe tema fondurilor europene. Miza este una importantă deoarece o slabă absorbţie a banilor comunitari poate conduce la depăşirea ţintei de deficit.

Până în prezent, conform informaţiilor furnizate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, rata de absorbţie efectivă a fondurilor europene alocate României (rambursări de la Comisia Europeană) este de 79,23%. Adică din cele peste 18,78 de miliarde de euro, cât au fost alocate ţării noastre prin intermediul instrumentelor structurale (fonduri structurale şi de coeziune) pentru cadrul financiar 2007-2014, au intrat în România aproximativ 14,88 de miliarde de euro.

În ceea ce priveşte actualul cadru financiar 2014-2020, nu există o statistică prezentată de ministerul de resort. Însă, viceprim-ministrul Sevil Shhaideh a declarat: „Am început anul 2017 foarte activ. Încă din primele zile, am stabilit ce avem de făcut ca să recuperăm întârzierile legate de fondurile europene. Tot ceea ce nu s-a făcut anul trecut încercăm să facem noi în câteva luni, astfel încât la finalul anului să avem sume de rambursat de la Comisia Europeană de 5,2 miliarde de euro. În acest sens, ne-am propus ca, până la 1 iulie, procesul de acreditare a autorităţilor de management să fie definitivat. Reorganizarea Ministerului s-a realizat cu scopul accelerării absorbţiei fondurilor europene. Astfel, am inclus în fişele de post pentru personalul alocat autorităţilor de management criterii de performanţă. Fiecare angajat cu atribuţii în domeniu are, şi este o premieră, obiective şi termene clare de respectat. În felul acesta, reuşim să motivăm şi să responsabilizăm întregul aparat si să ne respectăm angajamentele luate“.

Eugen Teodorovici, fost ministru de Finanţe şi fost ministru al Fondurilor Europene a declarat, pentru Mediafax, că România nu are acreditată nici o Autoritate de Management şi riscă să nu primească niciun ban de la Comisia Europeană, acest lucru putând conduce la creşterea deficitului la peste 4%.