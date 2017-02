Dana Gârbovan infirmă zvonurile

Preşedintele Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România (UNJR), Dana Gârbovan, a anunţat, marţi, că nu va fi ea nominalizarea pentru portofoliul de la Ministerul Justiţiei, precizând că, fiind judecător, nu poate ocupa această funcţie.

„În urma mai multor solicitări din partea presei, reafirm public ceea ce am spus şi altor jurnalişti care mi-au cerut un punct de vedere: nu voi fi eu nominalizarea pentru funcţia de ministru al Justiţiei deoarece, judecător fiind, nu pot ocupa o asemenea funcţie. Confirm faptul că am avut o întâlnire cu premierul Sorin Grindeanu în cadrul căreia am discutat şi aspecte ce privesc buna funcţionare a justiţiei şi care au fost cuprinse inclusiv în „Memorandumul privind justiţia“.

Am găsit din partea premierului o deschidere privind rezolvarea problemelor din justiţie şi aştept din partea viitorului ministru o colaborare instituţională eficientă pentru implementarea soluţiilor incluse în Memorandum“, a scris Dana Gârbovan, pe pagina sa de Facebook.

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, luni, că a purtat discuţii cu Dana Gârbovan, preşedinta UNJR pentru portofoliul de la Justiţie.

„E o doamnă cu care am avut o discuţie, fiind preşedintele Uniunii Judecătorilor, dar am avut şi cu alţii. Anunţul îl voi face miercuri. Şi mâine (marţi – n.r.) am programate întâlniri, vom veni cu o soluţie care va fi de necontestat“, a precizat Sorin Grindeanu, la Antena 3.

Comitetul Executiv Naţional al PSD va decide miercuri, în cadrul unei reuniuni care va avea loc la Palatul Parlamentului, în privinţa nominalizării unui nou ministru al Justiţiei şi a ministrului pentru IMM-uri, loc rămas vacant în urma recentei demisii a lui Florin Jianu din această funcţie.

Cel mai probabil, anterior şedinţei CExN, va avea loc o reuniune a coaliţiei de guvernare PSD-ALDE în care se vor stabili cele două nominalizări. „Prim-ministrul s-a gândit la unele variante, ne-am gândit şi noi la unele“, a declarat preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

Dragnea pune condiţii

Potrivit lui Dragnea, pentru cele două portofolii trebuie avute în vedere câteva lucruri.

„Pentru Justiţie, trebuie să fie un ministru care să aibă un CV foarte bun, greu de contestat, care să aibă capacitatea să relaţioneze cu instituţii internaţionale, să aibă şi experienţă în domeniul ăsta, să aibă ştiinţa Constituţiei şi a deciziilor Curţii Constituţionale, să aibă, de asemenea, capacitatea de a genera, de a coordona şi de a duce la final o dezbatere serioasă, nu prelungită la infinit, în care să se discute despre toate problemele legate de legislaţia din acest domeniu. (...) În ceea ce priveşte ministrul pentru IMM-uri, trebuie să fie un om cu o oarecare greutate politică, un ministru care să înţeleagă mediul de afaceri, să aibă experienţa de a fi condus instituţii, care să poată să comunice foarte bine şi care să aibă capacitatea ca în fiecare zi să facă lucruri, pentru că este unul din ministerele în care în fiecare zi trebuie să se întâmple lucruri. De asemenea, să aibă o capacitate foarte mare de relaţionare, pentru că dacă nu săptămânal, cel mai târziu la două săptămâni, trebuie să aibă întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri“, a arătat liderul PSD la Romania TV.

Dragnea a adăugat că ministrul Justiţiei poate fi ales atât dintre oamenii politici, dar şi dintre independenţi, dacă îndeplineşte condiţiile amintite de el.