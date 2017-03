Graţiere pentru fapte de corupţie

Liviu Dragnea, preşedintele PSD, a declarat, astăzi, că nu este de acord cu amendamentele propuse de senatorul social-democrat Şerban Nicolae potrivit cărora abuzul în serviciu intră în categoria infracţiunilor care pot beneficia de graţiere.

„Eu nu susţin o lege a graţierii pentru fapte de corupţie. Nu este cazul să ne inflamăm, pentru că oricine poate depune amendamente. Doar legea graţierii nu rezolvă problema. Cred că ministrul Justiţiei trebuie să ajungă la CEDO să aibă o discuţie cu preşedintele CEDO şi trebuie să se facă un plan complex.

Eu nu susţin graţierea pentru fapte de corupţie.

Nu cred că este o grabă foarte mare cu această problemă pentru că doar această temă nu rezolvă problemele care au stat la baza începerii discuţiilor pe acest subiect“, a afirmat Liviu Dragnea.

Şerban Nicolae, liderul senatorilor PSD şi preşedintele Comisiei juridice, a transmis luni colegilor din comisie amendamentele pe care le propune la proiectul legii graţierii. Astfel, printre amendamentele care vor fi discutate la Comisia juridică a Senatului se numără posibilitatea graţierii faptelor de abuz în serviciu. Concret, Şerban Nicolae a propus eliminarea din lista pedepselor care nu se graţiază a celor prevăzute în articolul 297 al Codului Penal, referitoare la graţiere. De un regim similar se vor bucura şi cei acuzaţi de luare şi dare de mită sau trafic de influenţă.

„Eu am făcut propuneri în mod formal, ele sunt la comisie, le discut cu comisia. (...) Eu nu cred că cei care sunt corupţi trebuie să stea trei într-un pat, în condiţii de igrasie, de igienă precară. (...) Dacă România va fi obligată să plătească despăgubiri va plăti, şi pentru corupţi, şi pentru evazionişti, pentru toate categoriile de infractori. (...) Am o cifră estimativă, undeva la 2.700 de persoane ar beneficia de efectele acestei graţieri, deci o cifră de sub 10% de persoane aflate în sistemul de detenţie în România. Faţă de cele peste 8.000 de persoane aflate în plus faţă de disponibilul din penitenciar chiar şi aşa în condiţii precare eu cred că nu este o cifră foarte mare. De altfel, la ultima graţiere colectivă în România, au ieşit 3.000 de persoane. Nu există niciun element în societate care să ducă la concluzia că societatea a fost înspăimântată, că a fost înfricoşată de faptul că vor ieşi criminalii, violatorii, tâlharii la drumul mare din închisoare şi că ar fi cineva în pericol“, a afirmat luni Şerban Nicolae.

De asemenea, un alt amendament prevede graţierea persoanelor cu condamnări de până la 3 ani.

„Mie mi s-a părut că 5 ani este o pedeapsă mult prea mare şi atunci am spus că se graţiază integral doar pedepsele de până la 3 ani. E adevărat că nu m-am gândit cine iese“, a mai spus senatorul PSD.