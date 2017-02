Grindeanu nu e Ponta

Un Guvern „poate fi dat jos“ prin moţiune de cenzură, a afirmat duminică premierul Sorin Grindeanu, precizând că nu îşi va da demisia.

Întrebat dacă va demisiona pentru a fi „pe placul străzii“, Sorin Grindeanu a răspuns că trebuie să se revină la „jocul democratic“, potrivit căruia un guvern poate fi demis prin moţiune de cenzură.

„Săptămâna viitoare avem două încercări în Parlament. Pe de o parte bugetul, în care am prevăzut pentru fiecare minister în parte, pe fiecare instituţie în parte finanţări pentru măsurile prevăzute în programul nostru de guvernare, astfel încât ceea ce am promis la oameni să se şi regăsească în bugetul de stat. Şi mai avem moţiunea de cenzură. Ăsta este jocul democratic şi cred că trebuie să revenim cât se poate de urgent la aceste noţiuni. (...) Modalitatea prin care un guvern poate fi dat jos este prin moţiune de cenzură, pentru că cealaltă, cea prin care mi-aş da eu demisia, nu se poate, fiindcă nu mi-o dau!“, a declarat premierul Grindeanu, la Antena 3.

Potrivit acestuia, în acest moment, România este împărţită „în două“. „Şi eu am făcut apel la calm, pentru că (...) noi, PSD, împreună cu ALDE, am câştigat alegerile şi (...) am primit milioane de voturi şi am primit încredere pentru a pune în aplicare un program de guvernare“, a spus Grindeanu.

Prim-ministrul a mai afirmat că Guvernul a pierdut „bătălia comunicaţională“, precizând însă că în timpul protestelor s-au spus foarte multe lucruri care nu erau conforme cu realitatea.

„Am avut o vină, că nu s-a explicat foarte bine ceea ce noi am făcut (...) prin această ordonanţă (...) Au fost spuse foarte multe lucruri în piaţă (...) care nu erau conforme cu realitatea (...) S-a vorbit seri la rând de amnistie şi de graţiere prin ordonanţă de urgenţă. Nu era cazul. S-a vorbit (...) că dăm graţierea şi ies afară toţi corupţii, toţi violatorii, toţi tâlharii, crimă organizată şi aşa mai departe. Nu e cazul. N-a fost vorba de amnistie niciodată. După aceea, (...) că vrem să dăm o amnistie mascată. Nu există acest termen juridic. Din păcate, tot ceea ce înseamnă bătălia (...) comunicaţională a fost pierdută de către noi“, a precizat Grindeanu.

În aceste condiţii, prim-ministrul spune că a înţeles că trebuie să facă „un pas înapoi“. „Nu dorim escaladarea acestei confruntări (...) între cele două tabere. Am înţeles să facem un pas înapoi, să continuăm ceea ce am primit ca mandat din partea cetăţenilor şi anume punerea în aplicare a programului de guvernare. De aceea, îi îndemnăm pe toţi să (...) revenim la (...) normalitate, pentru că (...), din păcate, acum suntem într-o situaţie în care pare mai mult decât atât, o bătălie strict politică“, a mai spus Grindeanu.