Liderul PSD, Liviu Dragnea, a explicat de ce l-a ales pe Sorin Grindeanu pentru funcţia de prim-ministru al României, precizând că nu are nicio legătură cu SRI-ul şi că l-a ales pentru această funcţie datorită calităţilor sale.

„Propunerea am făcut-o eu. Nu am primit în plic de la nimeni, nici măcar de la SRI. Azi am luat o decizie importantă pentru mine. Am decis să sepărăm apele între servicii şi partid. Grindeanu nu este omul SRI-ului, este un coleg de partid. După discuţia cu dna Shhaideh m-am gândit, m-am consultat cu câţiva colegi, cu dnul Tăriceanu şi am ajuns la această propunere, care întruneşte pachetul minim de condiţii pentru a pune în practică programul de guvernare: să fie un om care merge acolo la treabă, nu pentru un proiect personal de imagine, care are capacitate de muncă, care e cinstit, care nu e acoperitul nimănui, care ţine cont de responsabilitatea uriaşă cu care ar putea fi investit şi care are capacitatea de a gestiona“, a spus Liviu Dragnea.