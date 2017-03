Guvernul nu poate fi ţinut sub tutelă

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, trebuie să găsească un alt mod de comunicare cu Guvernul, pentru că acesta „nu este sub tutelă“, ci trebuie să aibă autoritate, a declarat, luni seara, fostul premier Adrian Năstase.

„Până când nu vor reînţelege cei din PSD acest lucru, nu vor putea să avanseze nici în ceea ce priveşte încrederea populaţiei şi nici în ceea ce priveşte recâştigarea pe deplin a încrederii populaţiei, pentru că au dovedit la alegeri că au o bază foarte bună. Dar nu vor reuşi nici cu guvernarea. Creând centre diverse, nu poţi... Guvernul trebuie să aibă până la urmă propria comunicare, o anumită independenţă. Şi mai este ceva: nu poţi să spui ca preşedinte de partid: «Rog Guvernul» sau: «Voi transmite», «Voi cere Guvernului să...». Nu se poate, Guvernul nu este sub tutelă. Trebuie să aibă autoritate şi nu are în condiţiile astea. De aceea, eu cred că Liviu Dragnea trebuie să găsească un alt mod de comunicare. Nu public, nu pentru a scăpa de criticile unor ziare, care oricum îl vor ataca, unor lideri politici, care oricum îl vor ataca. Nu mi se pare normal să ieşi în felul acesta în mod public pentru a-ţi sfătui şeful de Guvern pentru că în felul ăsta îi tai practic craca de sub picioare, nu îi dai autoritatea necesară. Or, el va avea nevoie de aceste lucruri“, a declarat Năstase, la Antena 3.

Potrivit fostului premier şi fost preşedinte PSD, „politica e un sport de echipă“, lucru valabil şi pentru Victor Ponta, despre care crede că „ar trebui să vorbească mai puţin la televizor şi să acţioneze mai mult cu spirit de echipă“.

Finanţarea proiectelor, marea provocare

„Problemele vor începe în momentul în care chestiuni legate de finanţarea proiectelor vor începe să creeze o anumită presiune pe deficitul bugetar, iar FMI, care a fost zilele astea la Bucureşti, aşteaptă la colţ un deficit mai mare care să necesite un nou acord, un împrumut pentru a acoperi suma respectivă şi condiţionalităţi privind aşa-zisele reforme economice“, a mai spus Năstase.

Adrian Năstase a ţinut să sublinieze că „ţin foarte mult ca partidul şi Guvernul PSD-ului şi al acestei coaliţii să realizeze performanţa pe care şi-au propus-o“.

„Cred că Liviu Dragnea trebuie să se concentreze pe activitatea de partid şi mai ales pe activitatea Parlamentului, pentru că el nu realizează încă puterea extraordinară pe care o poate avea Parlamentul ca un complement la activitatea Guvernului. N-are de ce să se ocupe atât de mult de activitatea Guvernului, să se ocupe mai mult de activitatea Parlamentului, care poate schimba bazele instituţionale şi la limită, aşa cum cred că ar fi trebuit făcut, să asigure şi o revizuire a Constituţiei pe care, din păcate, liderii USL-ului nu au realizat-o în 2014. Şi ăsta este un lucru foarte rău“, a susţinut Năstase.

Iohannis e plin de „bube“

Adrian Năstase a mai afirmat că nu crede că Liviu Dragnea sau Victor Ponta ar putea fi candidaţii PSD la prezidenţialele din 2019. „Nu e clar, s-ar putea să apară un candidat cu un profil ceva mai neutru. Nu va fi Dragnea, nu va fi Ponta, cred că partidul n-a început încă să gândească la acest candidat. Ar putea să fie femeie“, a arătat el.

Fostul premier consideră de asemenea că actuala Opoziţie n-ar mai merge cu Klaus Iohannis la prezidenţiale, pentru că acesta „are deja probleme“.

„Cred că există o anumită tradiţie în zona de dreapta de a căuta mai aproape de alegeri un candidat. Este foarte posibil să nu mai candideze (n.r. – Klaus Iohannis), el are deja probleme. El a venit pe un mesaj de onestitate. Poveştile cu casele au fost mai rele decât la mine. Eu aveam aşa-numite patru case în care m-am mutat succesiv. (...) Dar la el povestea asta cu meditaţiile, casele, pierderea casei şi aşa mai departe... Vor eroda în profunzime, în timp, pe de o parte. Pe de altă parte, el acum aşteaptă să se erodeze Guvernul. (...) Nu sunt convins că PNL sau dreapta în general va mai merge cu Iohannis candidat“, a explicat Năstase.

Întrebat dacă „Cioloş va mai exista în politică“, Năstase a spus: „România a avut o anumită experienţă cu fanarioţii. (...) Eu sper să nu fie nevoie să aducem conducători de la Bruxelles. Nu cred că Cioloş va reuşi să convingă“.