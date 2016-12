Încă o măgărie de la Băsescu

Liderul PMP, Traian Băsescu, a declarat, astăzi, că în discuţiile cu preşedintele Klaus Iohannis de la Cotroceni l-a „atenţionat“ pe şeful statului cu privire la faptul că soţul premierului propus de PSD, Sevil Shhaideh, a lucrat 20 de ani în Ministerul Agriculturii din Siria.

„(Shhaideh-n.red.) are o reputaţie excepţională, în comunitatea turco-tătară din Dobrogea, de unde vine. Are un unchi în Statele Unite, un profesor de foarte largă recunoaştere, care a rămas legat şi de locul naşterii lui, de Babadag. Are un soţ care a lucrat 20 de ani în Ministerul Agriculturii din Siria, dar reputaţia profesională a domniei sale este excepţională în comunitate“, a spus Băsescu despre premierul propus de PSD.

Întrebat despre îngrijorările sale cu privire la legăturile soţului lui Shhaideh cu autorităţile din Siria, Băsescu a confirmat că i le-a transmis şi lui Iohannis.

„Bineînţeles, inclusiv o atenţionare legată de faptul că este căsătorită cu un om care a lucrat 20 de ani în Ministerul Agriculturii de la Damasc am exprimat. Asta e maxim ce pot să comentez. (...) Am spus maxim ce pot să spun public“, a precizat Băsescu, la insistenţele jurnaliştilor.

Liderul PMP a afirmat că a discutat cu apropiaţi din comunitatea tătară, care i-au confirmat aceste lucruri, dar ştie şi că Sevil Shhaideh are „experienţă politică zero“, ceea ce face să apară riscul ca ea să fie controlată de liderii PSD.

„Nu este conectată la nucleul dur decizional al PSD şi din acest moment cred că riscul să fie doar o faţadă pentru domnul Dragnea şi oamenii puternici din PSD este major. România nu ar trebui să treacă la o conducere de stil islamist, cum e în Iran. E Guvernul, e preşedintele ales, dar în spatele lui decizia finală o au ayatollahii“, a explicat el.

Băsescu a afirmat şi că Iohannis are acum o decizie grea de luat, având în vedere că PMP l-a propus pe Eugen Tomac pentru funcţia de premier.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, astăzi, că va desemna premierul după Crăciun.