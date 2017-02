Incitare la proteste

Călin Popescu Tăriceanu, copreşedinte ALDE şi preşedinte al Senatului, îl acuză, într-o postare pe pagina sa de socializare, pe preşedintele Klaus Iohanis că a renunţat la rolul său constituţional de mediator şi s-a angrenat într-o luptă politică cu actuala majoritate parlamentară. În plus, Tăriceanu se referă şi la „mai multe informaţii false“ în declaraţia făcută de Iohannis joi dimineaţă.

„Preşedintele Iohannis incită la proteste lansând tot felul de speculaţii de la tribuna Palatului Cotroceni. Ca şef al statului, ca garant al Constituţiei, preşedintele trebuia să medieze starea de tensiune din societate. Mi-e greu să înţeleg cum preşedintele statului român poate dezinforma cu atât de multă nonşalanţă cu privire la protestele din ţară.

Mai multe informaţii false am sesizat în declaraţia de presă a preşedintelui:

1) Sloganul „Jos mâna de pe DNA!“. La finalul lunii noiembrie, ministrul Justiţiei Raluca Prună a declarat: «Am făcut din DIICOT, instituţional vorbind, exact ceea ce este şi DNA-ul. Şi am făcut asta în considerarea unei viziuni mai largi, întrucât este de presupus că în 10 ani, într-un orizont de timp, pe termen lung de fapt, aceste structuri specializate probabil că vor fi reunite într-una singură». La acea vreme, preşedintele a ignorat complet această decizie de reorganizare a ministrului Prună. Să înţelegem că «jos mâinile de pe DNA» este o referire la doamna Prună? Vine cam târziu, după mai bine de 2 luni.

2) „Felul în care jandarmii au acţionat faţă de aceste grupuri de instigatori mă nemulţumeşte profund“. Am urmărit reacţiile care au apărut în spaţiul public cu privire la modul în care Jandarmeria a acţionat. Nu a existat niciun reproş la adresa acestora. Mai mult, câţiva tineri le-au oferit joi lalele jandarmilor care asigură perimetrul din faţa Palatului Victoria, în semn de mulţumire pentru faptul că miercuri noaptea i-au apărat pe protestatari de cei care au aruncat cu pietre, petarde, torţe şi alte obiecte contondente către jandarmi. Rolul jandarmeriei este acela de a restabili ordinea publică. Preşedintele nu face altceva decât să incite pe mai departe.

3) „O ţară are un guvern să se ocupe de astfel de situaţii (asigurarea ordinii publice) nu să dea ordonanţe seara“. Preşedintele are rolul de a apăra legea fundamentală a ţării. Este păcat faptul că preşedintele nu cunoaşte că Guvernul are dreptul să legifereze prin ordonanţe pe anumite domenii sau materii.

Fac un apel la preşedintele Iohannis să reintre în cadrul constituţional al atribuţiilor pe care funcţia le impune“, a scris Călin Popescu Tăriceanu, joi, pe Facebook.