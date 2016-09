Justiţia a funcţionat

După votul de reprimire a sa în Camera Deputaţilor, Petre Roman a mulţumit „colegilor şi lui Dumnezeu că i-a ascultat dorinţa“.

„Sunt foarte bucuros pentru faptul că, cel puţin în această cauză, s-a dovedit că justiţia în România funcţionează. Lucrul ăsta e foarte important. Cel mai important pentru mine, în această perioadă de un an şi jumătate, a fost să pot dovedi că merită să avem încredere în justiţie, în oamenii legii.

Sigur că s-a făcut dreptate, sunt din nou în mandatul de deputat, nu l-am pierdut de fapt niciodată, este un precedent care ar fi trebuit să nu existe. Poate, cu această ocazie, să ne gândim mai serios la importanţa, la greutatea unui mandat de parlamentar.

În acest moment, eu sunt în contestaţie cu raportul iniţial al ANI. Câtă vreme lucrurile se judecă, mandatul este valid. Partea de fond – urmează să vedem“, a spus Roman, la Palatul Parlamentului.

Petre Roman a precizat că raportul ANI care cerea încetarea mandatului său a fost anulat de Curtea de Apel Bucureşti.

„A fost un abuz clar. Domnul Zgonea, atunci preşedinte, a spus că ascultăm de raportul ANI şi încetează mandatul lui Petre Roman. Am încercat să îi spun că am o hârtie de la Curtea de Apel care spune că dosarul meu a fost depus, că e acolo, «aşteptaţi că sunt încă în justiţie, prin urmare am încă dreptul meu». Nu a vrut să asculte de treaba asta. Domnul Zgonea a spus că mi se anulează mandatul, ceea ce a fost, în cel mai bun caz, o grabă nejustificată. Aş putea să fac o plângere penală, nu am făcut-o până acum, o să mă mai gândesc.

Abuzul a fost din partea ANI, care a dat lucrurile peste cap. Chiar şi ANI a fost anunţată, Curtea de Apel a spus că are pe rol această cerere“, a precizat Roman.